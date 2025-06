Lío final entre Rüdiger y Gustavo Cabral, el capitán del equipo mexicano. El Real Madrid consiguió la victoria frente a Pachuca (3-1) pese a jugar desde el minuto 6 con un futbolista menos por la expulsión de Raúl Asencio. Bellingham, Arda Güler y Valverde fueron los responsables de los goles madridistas y Elías Montiel anotó el único tanto de Pachuca.

En el minuto 78, Xabi Alonso decidió dar entrada a Rüdiger y Alexander-Arnold abandonó el terreno de juego. El alemán pasó por quirófano para operarse de una lesión en el menisco de su rodilla izquierda y no saltaba al césped desde finales de abril. En una de las últimas jugadas, Rüdiger se lanzó al ataque y cayó al suelo tras un leve manotazo de Cabral dentro del área.

El madridista reclamó penalti insistentemente y el capitán de Pachuca le recriminó que se había tirado. Posteriormente, Rüdiger comentó algo con el árbitro, quien realizó el gesto de protocolo antirracista haciendo una cruz con los brazos, aunque la acción no fue a más y el guardameta Moreno volvió a poner el balón en juego.

La explicación de Cabral

Después del pitido final, Cabral y Rüdiger volvieron a enzarzarse, pero integrantes de ambos equipos se llevaron a cada uno de sus jugadores para los vestuarios. Según Gustavo Cabral: "Me decía 'te veo afuera', hacía señas para pelear. Yo también estaba caliente, íbamos por el túnel discutiendo, pero no pasó de ahí". Cabral también aseguró en zona mixta que "no hubo nada racista" durante el encuentro: "Le dije cagón de mierda, como decimos en Argentina. Solo eso".

Gustavo Cabral aclara el incidente con Rüdiger: "Le dije 'cagón de mierda', no hubo racismo" #fifacwc pic.twitter.com/xWmKi2Dm4O — MARCA (@marca) June 22, 2025

Además, explicó su versión de los hechos: "Hubo un forcejeo, recibo una patada, él dice que le pego con la mano, discutimos. Pero nada más. El árbitro hace la seña de racismo, pero yo le repetí lo mismo todo el tiempo: 'cagón de mierda'", volvió a recalcar. Cabral continuó defendiéndose: "No hay sanción por decir eso, es una palabra, punto. No tiene otra intención".

Xabi Alonso habló al respecto del incidente en la rueda de prensa post-partido y aseguró que Rüdiger les había comentado algo y apoyaban a Toni: "Le creemos". El de Tolosa sostuvo que "ahora creo que se activa el protocolo de la FIFA de investigar, pero si ha sucedido que se tomen las medidas". Asimismo, dejó claro que "es algo inaceptable y en los estamentos del fútbol no hay tolerancia con eso". Reflejando el compromiso con este tipo de hechos.