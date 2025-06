El nuevo Mundial de Clubes nació ya con cierta incertidumbre y dudas. Las más repetidas fueron que si el nivel de los clubes participantes era el adecuado, dudas sobre las fechas o, incluso, que si sería realmente atractivo para el público…. Dudas en general sobre su éxito o fracaso. Pero en lo que no se pensó con la frialdad necesaria fue en la diferencia horaria, recordemos que se celebra en Estados Unidos.

No hay que pasar por alto que Estados Unidos es uno de los países más grandes en lo que a extensión se refiere, cada estado es un mundo y las condiciones climatológicas son muy diferentes. Por ello, habría sido importante tener en cuenta que no es lo mismo jugar, por ejemplo en Los Ángeles o en Nueva York… Además, California es uno de los estados más secos del país, apenas llueve allí y las temperaturas en verano suelen ser extremas en función de la hora en la que se dispute el partido. Y esto último se está convirtiendo en el enemigo inesperado del Mundial de Clubes.

Llevamos unos cuantos partidos de este nuevo Mundial de Clubes que arrancó el pasado 14 de junio y podría decirse que una imagen vale más que mil palabras…. Cabe destacar que fue viral la imagen de los suplentes del Borussia Dortmund viendo el partido de su equipo frente al Mamelodi desde el vestuario, refugiados del calor que golpea con fuerza en varias sedes del Mundial de Clubes. La postal no fue una anécdota aislada sino que fue una muestra de una problemática creciente que afecta el desarrollo del torneo: jugar en pleno verano con temperaturas que rozan los 40 grados.

Los del Borussia Dortmund no fueron los únicos que vieron el encuentro desde el vestuario ya que, en el último partido del grupo C, los suplentes de Bayern de Múnich vieron el encuentro frente al Benfica en el vestuario. Pero tampoco son especiales ya que han sido varios suplentes en diferentes ocasiones los que se han quedado en el vestuario por cuestiones de salud. Tanto es así que la queja se multiplica y tiene un destinatario claro: la FIFA.

Pero la queja ha ido más allá de no salir al campo y sentarse en los banquillos sino que, desde el inicio de la competición, tanto jugadores como entrenadores han hecho alusiones al calor extremo en diferentes declaraciones ante los medios. Concretamente, el primero en lanzar una crítica abierta fue Luis Enrique. Tras la goleada del PSG ante Atlético de Madrid en un mediodía infernal de Los Ángeles, el técnico español no se guardó nada: "Es evidente que estas condiciones afectan. Está bien pensar en el público europeo, pero aquí sufrimos todos". Y, en ese mismo partido, otro de los afectados y que no se quedó callado fue Marcos Llorente: "Era insoportable. Me dolían las uñas de los pies del calor que sentía en el césped. No podía frenar ni arrancar".

Con todo ello, la discusión está servida: ¿realmente hace tanto calor o las temperaturas son inferiores a las registradas en otras competiciones en las que no ha habido tantas protestas? Lo cierto es que tanto el calor como las condiciones de humedad y, en general, las situaciones extremas afectan a los futbolistas de diversas maneras.

Pronósticos alarmantes y un calendario que no ayuda

A pesar de todas las quejas que está habiendo sobre el calor, la competición termina el 13 de julio y, por lo tanto… lo peor está por llegar. Tanto que la ola de calor que azota Estados Unidos amenaza con extenderse en los próximos días y afectará a partidos clave de la fase de grupos. Por ejemplo, en Nashville, donde Boca se juega la clasificación ante Auckland, se esperan más de 36 grados a la hora del partido. Benfica y Bayern, que jugarán en Charlotte, podrían enfrentar temperaturas aún más altas.

Por su parte, en ciudades como Cincinnati y Washington D.C., donde River tiene su cita nocturna, el panorama no es muy distinto: aunque con menor incidencia solar, el calor seguirá siendo protagonista con marcas que superan los 32 grados.

Y, ¿cuáles son los efectos del calor en los futbolistas?

Hay que tener en cuenta que cuando un futbolista entrena o compite en un ambiente caluroso aumenta su temperatura corporal y su organismo inicia una serie de mecanismos que tienen como objetivo eliminar el calor. Como no puede ser de otra manera, el primero es la sudoración que puede suponer hasta un 80% de la eliminación total de calor durante el ejercicio.

Además, el organismo hace aquello para lo que está entrenado: compensar las situaciones adversas. En este caso, el cuerpo trata de compensarlo aumentando la frecuencia cardíaca y disminuyendo la cantidad de sangre hacia órganos que no intervienen en el ejercicio. Pero esta adaptación no se puede sostener por mucho tiempo.

Medidas para contrarrestar los efectos del calor

Para que no haya problemas más allá de las quejas de los futbolistas, existen diversas medidas para mitigar los efectos del calor, mejorar la adaptación de los deportistas y evitar riesgos para su salud. Estas son algunas de ellas:

Aclimatarse previamente al clima extremo entrenando en ambientes muy calurosos. De esta manera, se pueden obtener adaptaciones fisiológicas que permitan reducir todo lo posible el estrés cardiovascular y mejoren el rendimiento en condiciones de temperaturas elevadas.

Seguir unas pautas adecuadas de hidratación para restaurar la pérdida de agua corporal. Para este propósito se instauraron las famosas pausas de hidratación de la FIFA .

Aplazar los horarios de los partidos para que tengan lugar una vez que haya caído la noche, con el fin de reducir el estrés térmico al que están sometidos los jugadores.

Los hinchas también sufren

Con motivo de las altas temperaturas, algunos equipos han implementado soluciones temporales en sus bases de entrenamiento como carpas climatizadas, entrenamientos en condiciones de alta humedad para simular lo que enfrentan en cancha.

Pero los jugadores no son los únicos que sufren…. En las tribunas, la imagen es otra: hinchas apelotonados en busca de sombra, filas interminables por una botella de agua, y fanáticos con toallas empapadas sobre la cabeza. Por parte de las autoridades se ha instado a los asistentes del Mundial de Clubes a tener cuidado con el calor, y se han publicado pautas de mitigación en los sitios web de los clubes.