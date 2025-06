Luis De la Fuente, sobre las banderas independentistas de Íñigo Martínez: "Quiero sentido de pertenencia"

A Luis De la Fuente le preguntaron de manera indirecta en su última entrevista por las imágenes de Íñigo Martínez luciendo banderas independentistas durante las celebraciones del título liguero del Barcelona. El seleccionador español entendió por dónde iba la cuestión y respondió abiertamente.

"Creo saber por dónde vas. Y no entro en eso. Yo lo único que quiero es gente comprometida, que esté implicada, con sentido de pertenencia", sentenció el seleccionador español en la Cadena Cope.

El seleccionador, vigente campeón de la Eurocopa con España, dice también que no ha conocido jugadores que no tuviera esa implicación: "Yo si el futbolista está implicado, quiere venir, tiene compromiso y juega bien... Y yo no he conocido a nadie que no lo esté".

De la Fuente reiteró en varias ocasiones que él solo quiere ganar y no convoca por motivos personales: "La única motivación con todos los futbolistas es única y exclusivamente deportiva. Yo no soy sospechoso. Habrá gente que tenga otros intereses. Yo, no. Porque el día que no elija a los mejores y pierda, me van a echar".