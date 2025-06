Jorge Vilda, en El Primer Palo: "He estado muy tranquilo porque sé lo que he hecho y lo que no"

Después de la resolución de la Audiencia Nacional del caso Jennifer Hermoso conocida en la tarde del 25 de junio y en la que se avaló la absolución de coacciones para los otros tres acusados: el exdirector de Fútbol de la selección masculina Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el que fue responsable de marketing de la RFEF Rubén Rivera, estos dos últimos pasaron por los micrófonos de El Primer Palo para hablar sobre el asunto.

Jorge Vidal aseguró encontrarse "feliz" tras esta resolución final. El entrenador se encuentra en Marruecos, en Rabat, preparando la Copa de África ya que debuta con la selección femenina del país el día 5. Por ello, ahora está "centrado en eso y con menos peso en la espalda". Vilda reconoció que se enteró después de recibir algunos mensajes y llamar a su abogados. Han sido casi dos años "difíciles y complicados", aunque da las gracias por todo el apoyo recibido tanto de su familia como de sus amigos y de la gente que le quiere.

"He estado muy tranquilo, porque sé lo que he hecho, sé lo que no he hecho y con la conciencia tranquila", sostuvo a Juanma Rodríguez. Ante la cuestión de por qué le echaron de la selección nacional femenina lo que sabe "es lo que me dijeron en la última reunión que tuvimos para la institución y sobre todo lo que publicaron en su comunicado, que era todo agradecimiento a lo que habíamos conseguido y a lo que había conseguido yo con la selección". Además, recordó que fueron campeones con la sub20 y sub17 en la misma temporada por lo que se queda con esas gestas "pero también pues con la duda de por qué al final se hizo esa distribución".

Rubén Rivera, ex director de marketing de la Federación Española de Fútbol, igualmente aseguró estar "muy contento" tras la resolución y en la misma línea que Vilda mantuvo que "por suerte o por desgracia lo que hemos tenido que vivir lo ha visto también toda España" y ahora les toca a ellos "continuar, seguir adelante, recuperar nuestro honor, nuestro prestigio y, bueno, y confirmar lo que habíamos dicho de una forma u otra desde el primer momento".

Con la mirada en el futuro

Según Rivera, esto no acaba aquí: "Tengo pendiente mi juicio por mi despido, que eso se celebrará en octubre, si antes la Federación no me readmite, como ya saben que está solicitado desde hace muchos meses. Luego en los próximos días me reuniré con mis asesores legales para ver los próximos pasos, porque he conocido la sentencia por los medios de comunicación, nos la han notificado, pero necesito saber si aquí ya termina todo exactamente o hay otros posibles recursos", explicó en El Primer Palo.

Para el exdirector de marketing de la Federación "toca jugar el partido de vuelta" y "poner el buen nombre de todos los profesionales de la Federación". En el caso de Jorge, lo que va primero es "celebrar y luego pensar con calma y con reposo qué es lo siguiente". El exseleccionador no quiso mirar al pasado para decir se todo ha sido una cuestión ideológica y política: "Es momento de mirar al futuro". Los dos coincidieron en la importancia de la familia en los duros momentos vividos y "sin ellos se hubiera llevado de forma más difícil".

Escucha la entrevista completa aquí.