Real Madrid y FC Barcelona son rivales pase lo que pase, en invierno, en verano, durante la temporada o en pretemporada… Por ello, durante todo el año tanto jugadores como cuerpo técnico o directivas se lanzan mensajes y pullas continuamente. Este verano 2025 no podía ser menos y, en este caso, los protagonistas son Joan Laporta y Xabi Alonso.

El primero en hablar sobre el equipo rival fue el presidente azulgrana, esta vez en un acto institucional con socios. "Tenemos sentimientos diferentes. Ellos tienen un sentimiento cercano del poder y nosotros tenemos el sentimiento de la libertad" aseguró Laporta, en un tono provocador.

Declaraciones a las que el nuevo técnico madridista no ha tardado en responder… Desde Miami, en plena preparación para su próximo partido en el Mundial de Clubes, Xabi Alonso fue preguntado por las declaraciones de Laporta. El técnico blanco contestó sin tapujos: "Me imagino en el contexto que lo ha dicho y ahí tampoco me quiero meter pero nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y democracia, y me imagino que ellos también tendrán algo de poder, ¿no? Esto va por los dos lados".

Más allá de las rencillas entre rivales... Xabi Alonso tuvo que responder sobre la salud de Kylian Mbappé, que ha sido noticia en los últimos días. El tolosarra confirmó que "no está lo suficiente recuperado" pese a haber entrenado con el grupo, y explica que la decisión de dejarle fuera se tomó de acuerdo con el futbolista. "Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que corría, no está lo suficiente recuperado. Tiene un punto de debilidad para jugar con el nivel competitivo que vamos a necesitar", dijo Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido del Salzburgo.

Joan Laporta en el 125 aniversario de la fundación del Barça

Como hemos dicho anteriormente, fue Laporta el primero en soltar la bomba contra el Real Madrid, su eterno rival… Recordemos que Joan Laporta participó este miércoles en el último episodio de 'La Llotja del 125', el videopodcast conmemorativo del aniversario azulgrana. Desde el Palau de la Música Catalana, y ante un público entregado, el presidente fue claro al hablar del eterno rival y sus diferentes sentimientos. "Tenemos sentimientos diferentes. Ellos tienen un sentimiento cercano del poder y nosotros tenemos el sentimiento de la libertad" aseguró en un tono provocador.

Pero no se quedó ahí y fue más allá sacando pecho de su cantera de fútbol: "Ellos son más de ir a fichar y nosotros tenemos a más jugadores de La Masía". Y remató su discurso con orgullo: "Queremos la pelota, no renunciamos al liderazgo. Queremos el balón para disfrutar, para vencer. Me centro en el triplete del primer equipo, que lo hemos ganado a nuestro rival eterno. Es una manera de explicarlo. Hemos jugado, hemos disfrutado".