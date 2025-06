Aitana Bonmatí, hospitalizada por una meningitis vírica a una semana de la Eurocopa

La internacional española Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en las dos últimas ediciones (2023 y 2024), se encuentra hospitalizada por una meningitis vírica diagnosticada este viernes, sin plazos de recuperación y a menos de una semana del inicio de la Eurocopa femenina que se va a disputar en Suiza del 2 al 27 de julio.

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, fue quien dio el parte en el inicio de la rueda de prensa posterior al triunfo (3-1) sobre Japón en Butarque, en Leganés (Madrid). Tomé fue preguntada por una foto que colgó en redes sociales la propia Bonmatí en la que se la podía ver en una cama de hospital.

La foto de Aitana Bonmatí en su perfil de IG a dos días de volar a Suiza. La palabra es: miedo. pic.twitter.com/TH8orfb41e — Andrea Peláez Marzo (@Andrea_Pelaez_) June 27, 2025

"Tuvo unas décimas la noche anterior del entrenamiento, durante el día no mejoró mucho, estaba cansada. Hoy el doctor la llevó a hacerse pruebas al hospital, todo salía bien y en la última prueba, ella me autoriza a decir esto, tiene una meningitis vírica", afirmó. "En principio está controlado, la palabra asusta, pero lo que me comunica el doctor es que está controlado, que va a estar ingresada, no sabemos plazos", añadió después del último partido antes del debut en el Europeo contra Portugal el próximo jueves tres de julio.

⚪️ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 | Aitana Bonmatí sufre una meningitis vírica 👤 La internacional de la @sefutbolfem se encuentra pendiente de evolución ℹ️ https://t.co/SoaKMawG6d pic.twitter.com/q55DWwXnND — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) June 27, 2025

Tomé insistió en que, de momento, la presencia de la centrocampista del Barça, doble Balón de Oro, es duda, aunque la van a esperar hasta el final. "Aitana es una jugadora importantísima, la vamos a esperar sí o sí hasta el final. No tengo más información", afirmó.

"No nos han dicho plazos, no podemos dar información sobre eso. Transmito lo que me ha dicho el doctor, lo que Aitana ha autorizado. Hay que tener paciencia, pero está controlado. No puedo decir nada de plazos", terminó.