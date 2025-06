Vlad Kysil, fiereza ucraniana en El Bierzo: "El fútbol me ha salvado la vida"

Por las venas de Vladyslav Kysil corre algo más que sangre joven y pasión por el fútbol. En cada balón dividido, en cada disputa aérea, en cada cruce al límite, este central ucraniano de la Ponferradina –cedido este año en el Atlético Bembibre– juega con una determinación que nace del dolor, la pérdida y la lucha por sobrevivir. El fútbol para él no es solo un deporte, sino una tabla de salvación. "El fútbol me ha salvado la vida", confiesa Vlad -como se le conoce-, con una madurez que supera sus apenas 19 años, en una entrevista a Libertad Digital.

El Bierzo, comarca de suaves montañas, viñedos y alma obrera, acoge desde hace tres años a este joven que dejó atrás su país, su familia y su infancia rota por la guerra. Llegó con 16 años, sin hablar una sola palabra de español, sin conocer a nadie, y con una maleta repleta de incertidumbres. Hoy, convertido en uno de los talentos con más proyección de la cantera berciana –de hecho, es uno de los nombres de moda del fútbol no profesional en Castilla y León–, Kysil representa la resiliencia de una generación que creció bajo el sonido de las sirenas antiaéreas.

Un viaje con demasiadas fronteras

El relato de Vlad comienza en 2022, pocas semanas después del inicio de la invasión rusa. Tenía solo 16 años cuando decidió huir de Ucrania. Su idea era clara: salir del país, llegar a España y seguir jugando al fútbol. Pero no fue fácil. "Compré un billete de autobús, pero me pararon en Polonia. Me dijeron que no podía pasar solo por Europa hasta que cumpliera los 18 años. Me faltaba acompañamiento, un tutor, alguien mayor… así que tuve que volver a casa", destaca a LD.

Lejos de rendirse, buscó ayuda por internet hasta que apareció Álvaro, un contacto providencial que lo encontró en Polonia y lo acompañó hasta España. "Fue fundamental. Luego encontré una familia que me acogió y me ayudó mucho. Me llevaron hasta Ponferrada. Me ayudaron con el idioma, con los billetes… Les estoy muy agradecido. Gracias a ellos llegué a la Ponfe", dice emocionado.

El fútbol como refugio

Una vez en El Bierzo, Kysil se refugió en el balón. "El primer año fue muy difícil porque no hablaba español ni entendía nada. Era el tiempo de adaptación", reconoce. Pero el fútbol le dio un lugar, una rutina, una razón para sonreír. Entró en el Juvenil B de la Ponferradina. Al año siguiente ya estaba en el Juvenil A. Esta temporada ha jugado cedido en el Atlético Bembibre, en Tercera RFEF, con el objetivo de ganar experiencia.

"Soy un central con altura, con buen físico, pero todavía me falta experiencia para tener más tranquilidad en el campo. Por eso este año en el Bembibre ha sido muy importante para mí. He podido jugar muchos minutos, competir contra jugadores mayores y mejorar", destaca.

Su objetivo es claro: consolidarse en el primer equipo de la Ponferradina y ayudar al club a ascender a Segunda División: "Es mi sueño, estar en la Ponfe y ascender con ellos. Luego, por supuesto, jugar en Primera División. Trabajo cada día para ello".

La familia, a miles de kilómetros

Aunque su presente está en El Bierzo, su corazón no ha dejado de latir en Ucrania. "Aquí se vive bien, me encanta la comida, la gente… pero cuando sabes que tu familia está allí, en un país en guerra, eso te va matando mentalmente un poquito. Tú estás aquí, seguro, pero no puedes estar tranquilo sabiendo que ellos están en peligro".

Sus padres y parte de su familia permanecen en Ucrania. La distancia y la incertidumbre se han convertido en parte de su rutina emocional. "Hablo con ellos cuando puedo. Intento estar fuerte, pero es difícil. A veces cuesta dormir", confiesa con una honestidad que conmueve.

Sin ídolos pero con referentes

Pese a su juventud, Kysil es un jugador meticuloso, autoexigente y estudioso del juego. "No tengo ídolos como tal, pero me encanta el estilo de Illya Zabarnyi (central ucraniano del Bournemouth). También me gusta mucho Dean Huijsen, el nuevo fichaje del Madrid. Hacían una pareja increíble, muy fuerte", explica. Analiza sus movimientos, su colocación, su agresividad. Intenta aprender de ellos. No es casualidad que se defina como un "estajanovista del fútbol": trabaja sin descanso, convencido de que el esfuerzo lo llevará lejos.

Vlad es un futbolista ambicioso –pero al mismo tiempo con los pies en la tierra– y sueña con llegar a la elite. "¿Madrid o Barça? Ojalá, sería un sueño. Pero tampoco pienso en ello ahora, sino que estoy centrado en mejorar cada día, en aprender y en estar preparado cuando llegue la oportunidad", señala al respecto

Un nuevo hogar

Kysil ha encontrado en El Bierzo más que un club. Ha encontrado un hogar. "La Ponfe me ha dado las mejores condiciones para estar aquí y mejorar mi carrera. Me siento cómodo, muy agradecido. Me han tratado muy bien desde el primer día", dice.

También habla con un cariño especial de Silvia Villarrazo, directora de una agencia de comunicación que ha sido clave en su llegada a España. "Me ayudó mucho. Me llevó a su casa, me ayudó con el idioma, con los papeles, con el billete… Si estoy aquí es por ella también".

En una época donde el fútbol parece girar en torno a cifras astronómicas y traspasos mediáticos, la historia de Vladyslav Kysil recuerda lo esencial: el deporte como herramienta de transformación, de supervivencia y de esperanza. Su caso no es único pero sí paradigmático. Un adolescente que cruzó media Europa escapando de la guerra, que llegó a un país extraño sin conocer el idioma, y que, gracias al fútbol, construyó una nueva vida. "El fútbol me salvó la vida", incide.

Maduro en el campo y fuera de él

En el campo, Kysil impone con su físico. Mide más de 1,85, va bien por arriba y no rehúye el contacto. Es aguerrido, intenso y con buena salida de balón. Pero es fuera del campo donde más sorprende gracias a su madurez y su temple.

Y es que, con apenas 19 años, Vlad habla como quien ha vivido varias vidas. En poco tiempo ha pasado de entrenar en campos improvisados, bajo la amenaza de los misiles, a jugar cada fin de semana en un campo del Bierzo, bajo una paz que no da por sentada.

Hay historias que trascienden el deporte. La de Vladyslav Kysil es una de ellas, pues nos recuerda que detrás de cada camiseta hay una vida, con sus heridas y sus esperanzas. En su caso, la camiseta blanquiazul de la Ponferradina es más que un uniforme: es símbolo de lucha, de integración y de futuro.