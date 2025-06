Guardiola sobre el Mundial: "Puede que en enero seamos un desastre"

El Manchester City jugará hoy lunes en Orlando su partido de octavos de final contra Al Hilal de Simone Inzaghi. Pep Guardiola quiere acabar un pésimo curso con un título y para ello debe ganar este torneo. Eso sí, no es ajeno a las críticas que se están realizando a este nuevo Mundial de Clubes.

Guardiola quiere vivir el presente, pero deja un pensamiento que puede que se haga viral de nuevo a mitad de temporada. Para Pep quizá paguen este Mundial dentro de unos meses.

"Partido a partido, mes a mes, ya veremos. Y tal vez en noviembre, diciembre, enero... seamos un desastre. Estemos agotados. Quizá el Mundial nos destruya. No lo sé, pero es la primera vez en nuestra vida que esto sucede. ¿Me encantaría tener dos meses para prepararme para la próxima temporada? Sí. ¿Me encantaría estar descansado para la próxima temporada? Sí. Pero es lo que es. Y merecemos lo que hemos hecho en el pasado para estar aquí", comentó el ex del Barcelona.

Estas palabras vienen por las críticas del exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp acerca de este torneo. El alemán lo criticó abiertamente hace unos días y a Guardiola le preguntaron por ello.

"No me sorprende, le entiendo, le respeto. Tuve una relación excelente con él, entiendo su punto de vista, lo defendería también. Pero estamos en un trabajo, en FIFA, UEFA, Premier, todas las competiciones, y los entrenadores no organizan las competiciones. Ya que estamos aquí, estamos orgullosos por estar aquí. Muchos clubes se quejan de este torneo, si no, les encantaría", señaló Guardiola.