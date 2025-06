Stoichkov responde sin filtro a Klopp y Raphinha: "No se quejan cuando cobran 20 millones al año"

La polémica constante que envuelve el Mundial de Clubes. Hristo Stoichkov respondió a las declaraciones de Jürgen Klopp y Raphinha en las que se mostraron críticos con el torneo disputado en Estados Unidos durante este verano. Por una parte, el alemán afirmó que se trata de "una competición inútil" mientras Raphinha reprochó que "los futbolistas están obligados a jugar sin contar que merecen hacer sus vacaciones".

El mítico exfutbolista búlgaro aseguró en declaraciones concedidas a MARCA que "no lo esperaba de Jürgen" y achacó estas palabras a que esté enfadado "porque Salzburgo no está en la competición y él es director técnico de Red Bull". Asimismo, "cuando el Liverpool jugaba no se quejaba nadie, en cuanto reciben dinero no se queja nadie", apuntó echando en falta una opinión más respetuosa hacia estos torneos después de que Klopp lo calificara como "la peor idea implementada en el fútbol".

La leyenda azulgrana alabó la competición porque, entre otras temas, reúne muchas culturas y sistemas nuevos: "Muchos equipos diferentes no se conocen antes de jugar un torneo como este. De momento, creo que está todo fantásticamente bien". Respecto a las lluvias de las que se quejó Maresca, "le vamos a dar un mando a distancia a Infantino para que pare la lluvia", fue la idea propuesta por Stoichkov algo molesto con que actualmente en el mundo del fútbol todo se ponga en el punto de mira.

¿Jugar o descansar más?

"El año que viene va a jugar aquí – el Mundial de selecciones –", dijo respondiendo a Raphinha y apuntó "a mí me dan ahora las botas y un balón y entro a jugar porque me gusta el fútbol". Por último, lanzó un dardo a los futbolistas: "No se quejan cuando cobran 20 millones al año". Otra de las quejas de Klopp también estaba relacionada con la acumulación de partidos a lo que Stoichkov argumentó: ¿Qué prefieres jugar en China, Japón o Indonesia o jugar una competición donde te da un prestigio mucho más?

El búlgaro ganó el Balón de Oro en 1994 y al ser preguntado por este premio afirmó que sería más correcto entregarlo "cuando acaba la liga o una semana después" y entre sus favoritos para este año se encuentran Lamine Yamal, Pedri y Vitinha. Con varios días para que acabe la nueva competición – lo hace el 13 de julio – a la lista de quejas se unió recientemente Pep Guardiola afirmando que "quizá el Mundial nos destruya".