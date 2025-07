Lautaro estalla después de la derrota y Marotta le respalda: "Lo correcto es que se vaya"

Una de las sorpresas del Mundial de Clubes. El Inter de Milán cayó en octavos de final ante el Fluminense (0-2). El primer gol de Germán Cano fue tempranero, en el minuto 2 de partido, pero los italianos no consiguieron dar la vuelta al marcador y Hércules sentenció en el 92. "Duele porque venimos de muchos golpes", aseguró Lautaro Martínez haciendo alusión a la derrota en la final de la Champions League y a quedarse a las puertas de alzarse campeón de la Serie A.

"Era el último objetivo que teníamos con las pocas fuerzas y piernas que nos quedan. Lo dejamos todo, yo primero, en cada entrenamiento. Perdón por el grupo, pero hay una cosa que quiero decir. Hay que querer estar aquí, ¿entiendes? Luchamos por objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera estar con nosotros, se queda; quien no quiera, se va", afirmó Lautaro.

La importancia de estar unidos

El jugador de los neoazurri aseguró que tanto como capitán como líder del grupo "vi muchas cosas que no me gustaron". "Quiero luchar por objetivos porque somos un gran equipo. Somos un equipo que en los últimos años volvió a la cima y quiero seguir ahí. El mensaje es claro, quien quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes, que lo haga. Si no, adiós", ratificó las palabras anteriormente pronunciadas.

"El mensaje es claro: quien quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes, que lo haga; si no, adiós" 💣💥 La rajada de Lautaro Martínez después de la eliminación del Inter de Milán del Mundial de Clubes 😯@FIFACWC | Todos los partidos gratis en… pic.twitter.com/pOqkDiznlX — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 30, 2025

"No se pueden hacer las cosas solos, peleamos juntos y perdemos todos juntos. Soy el primer responsable como capitán del grupo, por eso vengo a hablar. Ahora pido perdón a la afición, esta derrota duele mucho, primero a nosotros porque llegamos después de una temporada muy larga, pero lo dejamos todo en el campo y llegamos hasta aquí", concluyó sus declaraciones.

Después de las palabras del delantero argentino, Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, no se quedó callado: "Lautaro como capitán se refería a un concepto que yo digo siempre. Cuando un jugador ya no quiere quedarse en un en un equipo, lo correcto es que se vaya", explicó primeramente. Para continuar añadiendo más leña al fuego y señalar a un futbolista: "Claramente se refería a la situación de Çalhanoglu, que se definirá lo antes posible".

"Hablaremos entre nosotros y lo resolveremos de la mejor manera para el Inter y para él", aseguró Marotta. Por lo que el centrocampista probablemente no defienda la camiseta del club italiano la próxima campaña. Por otro lado, otra de las sorpresas de este torneo fue la eliminación del Manchester City frente al Al Hilal en la prórroga (3-4).