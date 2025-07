Pep Guardiola se fue a por el árbitro y se encaró con él

Debacle mundialista de Guardiola y su Manchester City. Desesperación del City tras perder en la prórroga por 3-4 ante el Al Hilal de Simone Inzaghi, es decir, el rival que ya le empató al Real Madrid en la fase de grupos.

Tal fue la rabia inglesa que Guardiola se fue a por el árbitro. Este fue el momento:

Valenzuela mandó al limbro una posible falta sobre Doku en la última jugada... ¡Y PEP GUARDIOLA SALIÓ CORRIENDO A PEDIRLE EXPLICACIONES! 🎥 ¡Qué imagen!

Guardiola llega en carrera, se coloca delante del árbitro pidiéndole explicaciones y se encara con él diciendo para decirle si estaba de broma al no pitar la falta a favor del City. La cosa no llegó a mayores, pero fue un momento de tensión importante antes de la prórroga. Eso sí, la realidad es que fue una falta clara que no se pitó.

Aún así, Guardiola quiso centrarse en su equipo en rueda de prensa y no en el colegiado: "Tenía la sensación de que el equipo está bien, pero ahora regresamos a casa. Es el momento de descansar, y luego pensaremos en la nueva temporada".