El Mundial de Clubes está al rojo vivo a pocas horas de que comiencen los cuartos de final, pero no solo eso sino que es un Mundial que ha roto todos los récords económicos. El Real Madrid ha vuelto a marcar la diferencia al convertirse en el único equipo que ha superado los beneficios de 50 millones, concretamente los madridistas tienen por el momento 54,83 millones de euros en ganancias durante el Mundial de Clubes. ¿Cómo es posible? Por dos motivos: el rendimiento deportivo y el reparto económico privilegiado que otorga la FIFA según el coeficiente FIFA y la visibilidad global del club.

Los que siguen al Real Madrid en estos números son el Bayern de Múnich (48,97) y el PSG (48,37) no alcanzando a los blancos por muy poco. El Real Madrid es el que más dinero ha ganado en el Mundial de Clubes porque, entre otras cosas, recibió el fijo más alto entre los 32 participantes: 32,8 millones. Pero no son los únicos, sino que junto a los madridistas, los alemanes y los franceses aparecen cuarto el Borussia Dortmund (45,43 millones), seguido de un Manchester City que ya no podrá incrementar sus ganancias (42,51) al haber caído eliminado a manos del Al Hilal saudí.

Como no puede ser de otra manera, tras sumar los 11,28 millones con los que FIFA ha recompensando a aquellos clubes que han pasado de ronda, los ocho clasificados de octavos de final son los que ocupan las 10 primeras plazas de este ránking económico. Pero no están solos ya que hay dos clubes, como el City y el Inter de Milán (32,35) que ya han sido eliminados de la competición.

Por delante de el conjunto italiano figuran los dos clubes brasileños, Fluminense y Palmeiras, que están igualados en ganancias: ambos suman 34,26 millones, seguidos del Chelsea, octavo en la clasificación con 32,77 millones. Además, en el puesto décimo aparece un Al Hilal que suma 29,39 millones y que el viernes peleará con Fluminense por obtener una plaza en semifinales.

Una millonada en caso de lograr el campeonato

La polémica entorno a los premios económicos del Mundial de Clubes sigue ahí ya que, contando los premios por pasar de fase y llegando al total de los ingresos, en caso de que el Real Madrid sea campeón se llevaría hasta 132,99 millones de euros. Hay que tener en cuenta que, tras haber ganado la Champions número 15, el Real Madrid tuvo un ingreso total de 141 millones de euros, incluyendo los repartos televisivos.

Ingresos de los clubes de cuartos de final