Gonzalo García se ha convertido en la estrella del Real Madrid en este Mundial de Clubes… de hecho, uno de los tantos que envió al conjunto madridista a los cuartos de final fue del delantero de la cantera.

Gonzalo tiene tan solo 21 años y es el pichichi del conjunto blanco en el torneo de la FIFA: el Mundial de Clubes. Xabi Alonso decidió apostar por el joven canterano y ahora se ha convertido en un pilar fundamental de este Real Madrid… Pero la vida de Gonzalo tiene mucho de misterio y de fama. De hecho, la infancia de Gonzalo está marcada por Argentina, donde jugó al baby fútbol en un club bonaerense.

Años más tarde, en las inferiores de la Casa Blanca fue mostrando su talento y tuvo paso por las selecciones menores de España, en las que también marcó goles para la Sub 18 y 19. Como él mismo reconocía hace unos días, tuvo que vivir en Argentina por motivos familiares: "Era bastante pequeño, pero por trabajo de mi padre estuve viviendo dos años en Argentina y allí empecé a jugar al fútbol. Empecé en Santa Bárbara, un club de Tigre. Me acuerdo de muy poco, pero se puede decir que empecé a jugar al fútbol allí".

De Argentina a la cantera del Real Madrid

Gonzalo García nació un 24 de marzo de 2004 en Madrid y, como decimos, comenzó su andadura en el fútbol en Argentina, concretamente en el SEK, desde 2008 a 2010 y el Club Santa Bárbara desde 2010 a 2012. Una vez de vuelta en España, siguió formándose en el mundo del fútbol en el Jarama Race, desde 2012 a 2014, año en el que logró entrar a la Fábrica del Real Madrid CF.

Desde entonces, tan solo la temporada 2018/19 estuvo fuera del conjunto blanco… Esa temporada estuvo cedido al conjunto cadete del Mallorca. Sin embargo, tan solo un año después, regresó a las divisiones juveniles del Real Madrid para seguir su evolución. En el año 2022 debutó con el Real Madrid Castilla en la Primera Federación. Una vez en el Castilla, Gonzalo comienza sus idas y venidas con el primer equipo blanco.

Tanto es así que el 26 de noviembre de 2023 aparece por primera vez en un partido oficial, reemplazando al brasileño Rodrygo Goes en el minuto 78' del duelo frente el Cádiz C. F y sumando más de diez minutos durante aquella victoria 3-0 dentro del Estadio Nuevo Mirandilla. Ese año terminó con seis encuentros con los mayores y un gol y una asistencia. Cierto es que pueden parecer poco para un delantero pero, a pesar de ello, Xabi Alonso ha decidido darle la oportunidad este 2025 de ser el delantero titular en el Mundial de Clubes. Y lo está bordando.

Como decimos, los números que mostró en sus primeros encuentros con el primer equipo quizá no son gran cosa pero, con el Castilla marcó 25 goles en 36 partidos en Primera RFEF. A sus 21 años, sin duda esté ha sido el curso de la explosión de Gonzalo. Solo hace falta ver cómo se ha disparado su valor de mercado en apenas un año. En junio de 2024, según datos de Transfermarkt, era de tan solo 1 millón de euros y actualmente su valor es de 8 millones de euros.

Una curiosa historia familiar

Más allá del fútbol, el entorno familiar de Gonzalo está lleno de nombres ilustres en campos muy diferentes…. Por ejemplo, por parte materna, es nieto del torero sevillano Manuel Torres Cansino, quien tuvo una breve pero intensa carrera en los ruedos durante los años 60. Pero la cosa no queda ahí, porque el nombre con el que se relaciona al futbolista que realmente llama la atención es Rita Hayworth. ¿Qué parentesco les une? La actriz de Hollywood era prima de su abuelo Manuel. Ambos comparten el apellido Cansino, de origen español, lo que convierte a la conocida actriz de cine clásico en tía abuela de Gonzalo.

Pero, Gonzalo García, además de tanto nombre ilustre no es solamente un futbolista sino que el joven madridista compagina el deporte con doble grado de ADE y Business Analytics con especialización en Big Data en la Universidad Villanueva. Además, recordemos que en su familia no hay antepasados ligados al fútbol. Quizá por ello, el canterano madridista estuvo cerca de no dedicarse al fútbol. De hecho, el rugby es el deporte estrella en su familia.

Debemos saber que la madre de Gonzalo es hermana de los Torres Morote, una familia de seis hermanos en la que cuatro de ellos jugaron al rugby, rostros muy reconocidos del oval sevillano. Javier, David y Jorge 'Coco' fueron internacionales con España, mientras que su hermano Alejandro también jugó en Sevilla al rugby.

Pero finalmente Gonzalo se dedicó al fútbol… y el Real Madrid ha llamado a su puerta para convertirle en una gran estrella. Tanto que recientemente, el delantero reconoció que era "impensable" antes del Mundial de Clubes verse como máximo goleador del torneo con cuatro gritos y una asistencia, después de marcar en Nueva Jersey ante el Borussia Dortmund. "Ya lo dije el otro día, que era para mí impensable, pero bueno, contento, contento con otro gol más, pero más aún con la victoria, con el trabajo de todo el equipo y con el pase a semifinales", dijo en declaraciones brindadas a Dazn.