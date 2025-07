La Champions League es la competición que todo equipo de Europa sueña poder jugar, es la más importante. Actualmente el Real Madrid es el conjunto con más trofeos en la historia, pero cada año puede haber un nuevo vencedor… La temporada 2024/24 el PSG de Luis Enrique estrenó su casillero.

Pero no solo fue la primera Champions del PSG, sin su gran estrella Mbappé sino que además, se llevaron la primera edición desde que se eliminó la fase de grupos tradicional y se decidiesen los emparejamientos de la primera fase en una gran liga clasificatoria única. Y los cambios que prepara la UEFA no quedaron en la temporada pasada sino que, de cara a la Champions 2025/26 ha anunciado nuevos cambios en lo referente a la competición y la forma de decidir el factor campo. No serán exclusivos de la Champions sino que se aplicarán también en Europa League y Conference League.

En esta próxima Champions el mérito, es decir, el resultado conseguido en la fase de grupos será todavía más importante. Recordemos que el año pasado, los 'cabezas de serie' se aseguraban jugar en casa el partido de vuelta de octavos de final en su estadio. En caso de pasar de ronda, perdían el 'factor campo', que se decidía aleatoriamente, por sorteo.

First qualifying round, first legs... Follow live 👇#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 8, 2025

Eso ahora ha cambiado. A partir de la próxima competición, el Comité Ejecutivo determinó asignar a los cabezas de serie el partido de vuelta en casa en los cuartos de final. Aseguró, también, que esos mismos cabezas de serie disputen en su estadio la vuelta de semifinales. El objetivo es brindar mayor importancia a la posición final en la Fase Liga. Pero, hecha la ley hecha la trampa… y es que se podrá robar el ‘factor campo’.

¿Cómo es posible? Porque, en caso de eliminar a un cabeza de serie a partir de los octavos de final, los equipos que acabaran por debajo en la clasificación de grupos, adquieren automáticamente su ranking. Es decir, tendrían el privilegio del ‘factor campo’. Si ponemos el ejemplo del Real Madrid en la pasada campaña, si los blancos hubiesen superado al Arsenal en esa eliminatoria, habrían actuado como terceros clasificados de la fase liga a efectos de factor de campo.

Gracias a este cambio, la fase liga gana aún más importancia, después de que en la primera edición no fuera un termómetro muy preciso del estado de forma en el que llegaban los equipos. El PSG, por ejemplo, terminó la liguilla en 14ª posición y después avanzó por todas las rondas hasta levantar el trofeo, goleando al Inter en la final.