Los grandes señalados en el Real Madrid después del baño del PSG

El Real Madrid terminó su aventura en el Mundial de Clubes recibiendo una gran goleada por parte del Paris Saint Germain (4-0). El partido se puso cuesta arriba desde el primer momento y los de Xabi Alonso no fueron capaces de efectuar un plan para dar la vuelta al marcador y conseguir el pase a la final.

Dos de los principales señalados en el partido fueron Asencio y Rüdiger. El español no estaba realizando un gran torneo y en los partidos que ha disputado ha estado en el foco más por sus errores que por su aciertos. Ante el PSG, fue el elegido para suplir la baja de Dean Huijsen – expulsado – y apenas cinco minutos después del pitido inicial erró en un control y regalo el balón a Dembelé. El francés fue derribado por Courtois dentro del área, pero Fabián estuvo rápido para culminar la jugada y mandar el balón al fondo de la red.

Por otro lado, Rüdiger se sumó a la lista de señalados apenas tres minutos más tarde que su compañero de zaga. El alemán concedió un balón y, de nuevo, Dembelé estuvo avispado para hacerse con el control del balón y batir esta vez sí a Courtois con un disparo raso. "Cometimos dos errores que condenaron al partido", aseguró Thibaut Courtois en los micrófonos de DAZN. El Real Madrid todavía recibiría un gol más antes del descanso después de una gran contra del equipo de Luis Enrique.

Se esperaba más

Xabi Alonso optó por poner desde el inicio a Mbappé, Vinícius y Gonzalo en el ataque, pero no salió bien. El francés, que pasó por una gastroenteritis durante el Mundial de Clubes, no consiguió coger tono y parece no entenderse con Vinícius, poniendo en duda la compatibilidad de ambos al mismo tiempo en el campo. Por otro lado, el brasileño tampoco ofreció el rendimiento que se espera, participó poco y apenas se asoció con sus compañeros, pudiendo ser más desequilibrante. Hubo falta de gol y de solidez cuando perdían el balón puesto que, además de atacar, es importante defender.

El técnico decidió hacer cambios en el minuto 64 de partido para dar aire fresco, aunque el milagro era complicado. Militao, Brahim y Modric fueron los elegidos para dar recambio a Asencio, Vinícius y Bellingham. Una despedida amarga para Modric, con la noticia de la vuelta de Carvajal y Militao a los terrenos de juegos, en un partido que destacaron las figuras de Thibaut Courtois y Fede Valverde para que el barco no se hundiese más.