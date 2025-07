El fichaje de Kylian Mbappé era algo soñado por todos los madridistas y que se ha peleado durante años… Pero desde que llegó al Real Madrid se empezó a hablar de cómo sería su relación en el campo con Vinicius Jr. Un debate que sigue todavía presente un año después del fichaje del delantero francés. Cada gesto, cada mirada o cada acción entre ambos se mira con lupa. Sin embargo, tras las primeras apariciones del francés junto a Vinicius Jr., una incómoda pregunta empieza a cobrar fuerza: ¿pueden realmente jugar juntos? ¿Tienen un problema de ego? ¿Ha mejorado con el paso del tiempo?

Si uno mira sus acciones individuales, sobre el papel, la dupla debería ser demoledora: velocidad, desborde, gol. Pero la realidad en el campo ha sido distinta. El motivo es que ambos jugadores tienden a ocupar habitualmente el costado izquierdo. Allí es donde los dos se sienten más cómodos y son capaces de desplegar su potencia, sus regales y su instinto ofensivo. Pero, si juegan juntos… ese espacio solo puede ser de uno.

Desde los primeros partidos se observó falta de conexión entre Vinicius y Mbappé, algo que ha quedado también confirmado en el Mundial de Clubes. Podría decirse que ambos jugadores no hablan el mismo idioma futbolístico. Más allá de la falta de asociación entre ambos, lo que se ha visto deja preguntas abiertas sobre cómo encajarán en el Real Madrid. Pero, ¿dónde radica el problema de incompatibilidad? Recordemos que ambos son extremos que prefieren partir desde la izquierda. Ambos necesitan espacio. Y los dos son, por naturaleza, protagonistas.

Individualicemos su estilo de juego. Mbappé por ejemplo, incluso partiendo desde el centro su tendencia es caer constantemente a la izquierda. Lo mismo ocurre con Vinicius, cuyo mayor impacto para las defensas rivales surge precisamente desde esa banda. Al final, esa coincidencia posicional puede convertirse en superposición, y la superposición, en interferencia.

Los expertos lo atribuyen a una incompatibilidad táctica evidente, pero también a algo más profundo: el ego. No hay quien no tenga claro que Vinicius se siente el líder ofensivo tras la salida de Benzema y una temporada estelar. Por su parte, Mbappé llega como estrella mundial, con estatus de galáctico, y no está dispuesto a ceder protagonismo. Ambos quieren ser el "número uno" y eso no es posible en ningún equipo.

Pero esto no son especulaciones de Internet, ni de aficionados aburridos… sino que hay expertos que apoyan estos comentarios. Sin ir más lejos, Jorge Valdano lleva tiempo analizando la situación de ambos jugadores… En una ocasión dijo: "son dos jugadores que tienen mejor relación con la portería contraria que con el juego, que con la asociación. Se les acusa de no encontrarse, pero eso tiene que ver con las características. Son dos grandes velocistas y tienen el gol entre ceja y ceja. Es más, en ocasiones tengo la sensación de que exageran la búsqueda el uno del otro cuando la jugada pide tiro en lugar de pase. De hecho, parece que para que se les considere inocentes se buscan más de lo que debieran".

La irrupción de Gonzalo en este Mundial de Clubes ha abierto la duda sobre si debería jugar Gonzalo con Mbappé o con Vinicius y el otro que fuera al banquillo. Lo que está claro es que Xabi Alonso deberá encontrar una fórmula para que convivan sin estorbarse. Porque apenas se han pasado el balón en los últimos partidos. Y cuando lo hacen, no hay intención de conexión ni sinergia. En los datos del Mundial de Clubes sus interacciones son mínimas, casi anecdóticas. No es un problema de calidad sino de roles.

Ahora, de cara a la próxima temporada, Xabi Alonso tendrá el reto mayúsculo de encontrar el equilibrio. ¿Mover a Mbappé al centro como falso '9'? ¿Trasladar a Vinicius a la derecha, donde pierde impacto? ¿Alternar posiciones?

Hablemos de números en el Mundial de Clubes

Para apoyar la teoría de la desconexión entre Mbappé y Vinicius solamente hay que mirar algunos partidos de este último Mundial de Clubes para ver lo que se dice… No siempre sucede así ya que a veces la conexión funciona, pero generalmente no.

Por ejemplo, el pasado 22 de junio, en el partido del Real Madrid frente al Pachuca (3-1) no hay datos de asistencias o pases efectivos entre ambos jugadores. De hecho, Mbappé no intervino directamente en asistencias, mientras que Vinicius se mostró activo en creación. Y, tan solo cuatro días más tarde, frente al Salzburgo (3-0) anotaron ambos jugadores, de hecho, Vinicius abrió el marcador y sumó también una a Valverde. Y Mbappé fue el autor del otro gol del encuentro.

Ya en el mes de julio, en el partido frente a la Juventus (3-2) no consta que hubiera pases entre Vinicius y Mbappé. Luego, en el partido frente al Borussia Dortmund (3-2) Mbappé marcó de tijera entrando desde el banquillo. Por su parte, Vinicius ofreció entrega defensiva y ofensiva, aunque no se registraron estadísticas específicas de pases o enlaces entre ambos.

Y, en el último partido jugado, las semifinales del Mundial de Clubes frente al PSG (0-4), ni Vinicius ni Mbappé lograron influir en el juego, sin asistencias ni conexiones destacables. Además, en los poco más de 90 minutos de juego se evidenció una desconexión colectiva que alcanzó a ambos, en un momento sensible para el equipo.

Vinicus o Mbappé, ¿quién debe ir al banquillo? La afición opina

La afición tiene su opinión sobre ambos jugadores y, según una encuesta publicada en el diario AS, y a la pregunta de "¿qué pareja de ataque elegirías contra el PSG?", el 70,8% de los casi 10.000 votos se decanta por Mbappé… y Gonzalo. Vinicius se cae.

Como hemos dicho anteriormente, la irrupción de Gonzalo ha sido toda una sorpresa este Mundial de Clubes por lo que la dupla Gonzalo-Mbappé es una posibilidad esta nueva temporada madridista. De hecho, el técnico tolosarra ya ha planteado esta posibilidad: "¿Mbappé y Gonzalo? Pueden jugar juntos. Son complementarios. Si el contexto lo pide, es algo que no tengo descartado". Lo dijo antes de los cuartos del Mundial de Clubes. Esta frase puede indicar que Kylian y Gonzalo no son incompatibles, y Xabi Alonso no tardó mucho en experimentar con ello: los veinte minutos contra el Dortmund que fueron de la entrada del francés (por Vinicius) en el 66’ hasta que en el 86’ el que fue reemplazado fue el castillista.