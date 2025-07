Asencio pide perdón: "Siento que no he estado a la altura"

Raúl Asencio ha pedido perdón a la afición madridista a través de su cuenta de Instagram, después de su floja actuación en el Mundial de Clubes. En un mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram, "no haber estado a la altura". Y es que Asencio llegaba lanzado a la competición intercontinental y con un rendimiento impoluto, pero pronto llegaron las primeras curvas que le relegaron a la suplencia.

Hay varias acciones que han dejado muy señalado a Asencio: primero el penalti en el debut ante el Al-Hilal, luego la roja ante Pachuca por su agarrón a Salomón Rondón a los siete minutos de partido y, en la abultada derrota contra el Paris Saint-Germain (4-0), el regalo a Ousmane Dembélé que acabó en el primer gol obra de Fabián.

"Madridistas, se termina una temporada en la que he cumplido el sueño de formar parte del mejor club del mundo pero que ha terminado de la manera que menos deseaba. Siento que no he estado a la altura en un Mundial de Clubes que exigía el máximo", escribe el canterano blanco.

Lo cierto es que, tras asentarse por sorpresa en el once blanco esta temporada, el canario ha cuajado un Mundial para el olvido, con tres actuaciones en las que ha perjudicado a su equipo. Es tiempo de "desconectar y recargar pilas", apunta Asencio en su mensaje en redes sociales.