El nuevo Madrid de Xabi Alonso salió tocado del Mundial de Clubes tras el tortazo de realidad que se llevó en la semifinal frente al PSG. El preparador tolosarra mostró su decepción en la rueda de prensa posterior al encuentro y dejó claro que están abiertos a mejorar en lo que queda -que es casi todo- en el mercado de fichajes.

Tras las llegadas de Huijsen, Trent Alexander Arnold y Franco Mastantuono la dirección deportiva del Real Madrid, según ha sabido Libertad Digital, pretende aún realizar tres fichajes más. Un lateral izquierdo -la llegada de Carreras afronta la recta final-, un centrocampista -se peina el mercado para encontrar un ‘5’ que le de fluidez y equilibrio a la sala de máquinas del Real Madrid- y un central. En la dirección deportiva consideran que para el esquema de tres centrales que utiliza con asiduidad Xabi Alonso no sobra la llegada de una nueva pieza en el centro de la zaga. El terrorífico mundial de clubes de Asencio, las dudas físicas de David Alaba, la irregularidad de un Rüdiger que parece que ha comenzado su cuesta abajo, un Militao recién recuperado de su segunda lesión grave de rodilla... El Madrid busca un nuevo central y el que más gusta es Saliba, el galo de 24 años del Arsenal que no termina de renovar, acaba contrato en junio de 2027 y se deja llevar por los cantos de sirena merengues.

En cuanto a llegadas, se ha descartado fichar a un ‘9, delantero centro nato, un recurso que había solicitado Xabi Alonso pero que con la irrupción de Gonzalo García queda cubierto.

La lista de salidas

Tras el adiós de Lucas Vázquez, Luka Modric y Jesús Vallejo -todos ellos terminaban contrato- aún quedan por salir varias piezas.

El Madrid abrirá la puerta a jugadores que no cuentan para Xabi Alonso o que no dispondrán del rol protagonista que desean. Hay dos nombres señalados en rojo. Dani Ceballos, que renovó la temporada pasada situándose en la escala salarial media alta de la plantilla -10 millones cobra el amigo de Utrera al que le da por jugar al fútbol dos meses al año-, no es del agrado de Alonso. Se busca un centrocampista y Dani deberá buscarse equipo aunque en el Madrid son conscientes que no será fácil quitarse de encima semejante salario.

El otro nombre propio es el de Rodrygo. Sin protagonismo durante el Mundial de Clubes, el brasileño es una venta clara. Como apuntó el pasado 23 de mayo Fútbol Es Radio, el Arsenal es el principal candidato para llevarse al talentoso extremo aunque el City y el Chelsea también están en la pomada.

Otro nombre que el Madrid está deseando quitarse de encima es el de David Alaba. El austriaco no ha vuelto a su nivel tras su grave lesión de rodilla y es una de las fichas más altas del plantel. Juni Calafat y José Ángel Sánchez le buscan destino.

Por último está el caso de Endrick. El Madrid considera que a su edad necesita protagonismo y con el overbooking que hay arriba, más con la irrupción de Gonzalo García, al brasileño le vendría bien una cesión. Será una decisión que se tome a finales de agosto.