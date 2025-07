Atentos madridistas: Toni Kroos, nuevo entrenador del Real Madrid... en un podcast

Nuevo episodio del podcast de Toni Kroos y su hermano Félix, ‘Einfach mal Luppen’, y en él el alemán analiza al Real Madrid y da las claves que debe seguir el equipo para mejorar. Traducción: se disfraza de Xabi Alonso para dar su opinión como improvisado técnico del Real Madrid.

Uno de los jugadores que señala Kroos es Arda Guler: "Si tienes a un jugador así, que puede jugar entre líneas, yo soy partidario de hacer la vista gorda si pierde algún duelo. Lo importante es que tenga clara su función y participe en el esfuerzo defensivo".

Se nota que Arda le gusta a Kroos porque habló varias veces de él: "Le da mucho fútbol. La temporada pasada estaba preparado a nivel de fútbol, pero físicamente ha dado un paso adelante también".

Eso sí, Kroos pide fútbol, pero también defensa y eso no solo pasa por jugar al ataque: "Aporta mucho al equipo tener la sensación de que defiendes juntos. Tienes más energía cuando recuperas el balón. Si no, estás todo el tiempo corriendo detrás del balón o sientes que no puedes presionar o que tampoco puedes replegarte atrás porque no estás acostumbrado. Ahí es donde más se sufrió la temporada pasada".

Respecto al propio Xabi Alonso, Toni confía plenamente en su excompañero: "Confío en Xabi. Sé que transmitirá una idea clara. Todo gira sobre el dominio del partido. Si defienden mejor, también atacarán mejor".