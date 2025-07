Chicharito manda a las mujeres a limpiar, cuidar y procrear: "No tengan miedo a ser lideradas por un hombre"

Chicharito Hernández, actual jugador del Chivas mexicano y ex de equipos como el Real Madrid, Manchester United o el América se ha vuelto coach en las redes sociales. El mexicano ha tomado un nuevo rumbo en su vida que ha sorprendo a propios y extraños. El delantero sube vídeos a sus redes sociales dando consejos y algunos de ellos, por no decir todos, han creado polémica.

Chicharito, entre otras cosas, está mandando mensajes a las mujeres y las acusa de "erradicar la masculinidad". En varios de sus vídeos, el mexicano manda a las mujeres a limpiar, cuidar y procrear mientras les dice que "no tengan miedo a ser lideradas por un hombre".

Estos son algunos vídeos de Chicharito:

Listo, Javier Hernández perdió la cabeza por completo. Que lástima. pic.twitter.com/Qk5J4uVmlC — Baúl del Futbol Mexicano (@BaulFutMex) July 18, 2025

Entonces… pic.twitter.com/XWXAhoXQtr — Mau Mancera Fan Account (Sale El Sol Version) (@maumanfan) July 16, 2025

"Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre, que lo único que quiere es verlas feliz, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes", recomienda Chicharito.

El jugador ha añadido además una coletilla a todas sus reflexiones y acaba sus vídeos diciendo "interesante". En México mucha gente se pregunta por qué esta nueva faceta de coach de un futbolista que aún sigue en activo y que nunca antes había dado señales de esta posible nueva salida profesional.

Las críticas no se han hecho esperar. Incluso desde España, la mujer de su excompañero en el Real Madrid, Isco, ha denunciado los vídeos de Chicharito. "Si te dijera yo lo que deberías cuidar tú, colegui… Entiendo que la Fifa ya estará actuando ante unas declaraciones tan alarmantes como estas. Porque no solo atentan contra los valores de igualdad y respeto que el fútbol internacional defiende, sino que son un retroceso peligroso en un momento donde el deporte debe ser ejemplo, no vergüenza", ha comentado Sara Sálamo.