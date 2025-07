El Hilali, jugador del Espanyol, sobre la inmigración: "Si no vienen a trabajar hay que devolverlos a su país"

Omar El Hilali, jugador del Espanyol, es noticia en las últimas horas por su postura acerca de la inmigración. Omar, nacido en Hospitalet, pero de familia marroquí, ha dado una entrevista a Betevé y no ha tenido miedo de decir lo que piensa tras los hechos acontecidos en Torre Pacheco.

"Aquellas personas que no vienen a trabajar hay que devolverlos al país del que vengan", dijo de manera contundente el joven jugador del cuadro perico.

Eso sí, Omar quiso matizar que él no considera que la mayoría de inmigrantes venga a España a delinquir: "La mayoría de gente extranjera, ya no sea de Marruecos, sea de Rumanía, de donde sea, viene a trabajar. Eso es la mayoría. Hay una minoría que viene aquí y, como se dice, no viene a buscarse el pan de cada día. Pues yo pienso que esa gente lo que hace es manchar la imagen de los que sí que vienen a trabajar. Como, por ejemplo, han venido mis padres. Creo que sería muy sencillo que aquellas personas que no vienen a trabajar haya que devolverlos al país del que vengan, sea cual sea".

Además, Omar confiesa sentirse observado en alguna ocasión a pesar de ser un futbolista conocido: "La gente que no sabe que soy futbolista me mira mal, como si hubiera cometido 40 delitos".

Omar, de 21 años, jugó el año pasado 36 partidos de Liga sumando más de 3.000 minutos, lo que le convierte en uno de los jugadores más importantes del cuadro perico.