La Eurocopa 2032 que tendrá lugar en Italia y Turquía todavía queda muy lejos pero, la UEFA ya está observando los estadios que acogerán el torneo. Uno es San Siro. Pero, a estas alturas, el estadio más importante de Milán, no cumple los requisitos necesarios para ser sede de torneos internacionales. No cabe duda: Italia debe espabilar. Y debe hacerlo ya. El motivo es que, en general, sus estadios no son dignos de un torneo de estas dimensiones.

¿Qué sucede con los estadios italianos? ¿Cómo estará la Euro 2032? Pues, a día de hoy, sólo dos cumplen con los requisitos requeridos: el Allianz Stadium de Turín - la cancha de la Juventus - y el Estadio Olímpico de Roma, que además cumple con un papel representativo e institucional. Como decimos, San Siro, se quedaría fuera de la Euro 2032, a no ser que lleve a cabo una reforma integral.

El pasado viernes en Palazzo Marino tuvo lugar una reunión en la que participaron los directivos de los dos clubes, el alcalde de Milán (Giuseppe Sala), y representantes de UEFA y FIGC. Se trató de una junta urgente debido a la macro investigación sobre la planificación urbana de la ciudad, que también tiene al actual alcalde investigado.

La situación de estadios como San Siro no es algo novedoso en Italia ni para la UEFA, de hecho, ya avisó Ceferin hace meses: "Son una vergüenza. Italia es uno de los mejores países desde el punto de vista futbolístico, pero al mismo tiempo, comparado con otros grandes países futbolísticos, tiene con diferencia las peores infraestructuras. Sinceramente, estoy un poco harto de estas discusiones italianas sobre los estadios, porque siempre quedan en meras discusiones. Espero que Italia haga algo por los estadios. Es hora de hacer algo, porque los estadios son terribles". Mensaje claro del presidente de la UEFA de cara a la organización de la Eurocopa 2032.

Organización Eurocopa 2032 de Italia y Turquía

Los plazos para presentar a la UEFA los cinco escenarios italianos elegidos está fijado para octubre del 2026 y, analizando las condiciones de San Siro y las necesidades técnicas y temporales por arreglar, el estadio no cumple con los estándares necesarios para que sea una de los campos incluidos. Una exclusión que impactaría fuertemente también sobre la imagen de uno de los lugares de referencia para el fútbol internacional y su desarrollo económico.

¿Cuál es la solución para que San Siro pueda ser sede de la Eurocopa? Solamente si se lleva a cabo una remodelación integral… la buena noticia es que Milan e Inter estarían acercándose a un acuerdo con el gobierno de la ciudad para comprar el área que involucra el Estadio Meazza y empezar a reconstruirlo. Solo una parte - según las ideas de los dos conjuntos - se mantendría y se trataría del segundo anillo.

Pero este será un proceso lento ya que todavía se están dando los primeros pasos: la adquisición saldría por alrededor de 197 millones de euros y según las normas vigentes San Siro no podría ser demolido antes del 2030 mientras que el proyecto definitivo debería de presentarse a pocos meses de comprar el área.

No debemos olvidar que la remodelación de San Siro no es algo urgente o novedoso sino que en realidad hay 31 nuevos proyectos sobre la mesa... pero pasan los años y no se inicia obra alguna. Hay que tener en cuenta también que actualmente, el 44% de los estadios del fútbol italiano se construyeron entre los años 70 y 80, según un estadio de 'Calcio e Finanza'.

Pero Milán no puede permitirse no volver a albergar una competición internacional tras perder la final de la Champions League de 2027. Por ello, el ayuntamiento milanés y los clubes tendrán ahora poco más de un año para presentar un proyecto alternativo y definitivo.