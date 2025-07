Kroos revela la gran mentira sobre su foto de niño con la camiseta del Real Madrid

La vida da muchas vueltas y una simple foto te puede ayudar entre otras cosas a caer de pie en el Real Madrid. Eso le pasó a Toni Kroos cuando aún no vestía la camiseta blanca, pero fue filtrada una foto suya con la elástica blanca cuando el teutón era aún un niño.

Kroos ha sido premiado con la Orden del Mérito del Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y cuando le preguntaron por esa famosa foto reveló la gran mentira que hay alrededor de la misma.

"Vestía una camiseta de Figo del Real Madrid. No sabía entonces cuánto me ayudaría. No era aficionado del Real Madrid, pero esa foto salió por redes sociales. Y claro, todos los aficionados del Madrid decían ‘Kroos es del Madrid, tiene camiseta desde los siete años’. No era cierto, pero la foto me ayudó", comentó entre risas el astro germano.

Kroos fichó por el Real Madrid en 2015 por una cifra superior a los 30 millones y al final le salió muy barato al conjunto de Florentino Pérez. Ganó la Champions en cinco ocasiones y saboreó las mieles del éxito en todas las competiciones. Todo empezó con esa famosa foto. Cosas de la vida.