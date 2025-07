La frase de Mijatovic que reaviva las dudas sobre Vinícius: "No sé si él les tiene tanto respeto"

La renovación de Vinícius con el Real Madrid está en punto muerto. El brasileño tiene contrato hasta junio de 2027 y sus deseos pasan por ampliar su etapa blanca durante, al menos, tres años más, pero las negociaciones no avanzan. Según informaron en talkSPORT, desde Arabia Saudí se prepara una oferta récord procedente del Al Ahli de 350 millones de euros. Por su parte, Vinícius sigue priorizando quedarse en el equipo blanco.

Predrag Mijatovic, el héroe de la Séptima, habló en los micrófonos de El Larguero sobre las posibles salidas del Real Madrid durante este verano y aseguró que desde el equipo de Chamartín se deberán "tomar varias decisiones importantes" y fue claro sobre el rendimiento de los futbolistas a partir de lo que experimentan: "Si Mbappé, Vini o Rodrygo si no están contentos y no sienten que el club está detrás de ellos, creo que no pueden rendir bien".

Las sensaciones de Vinícius Jr

El exinternacional indiscutible con Yugoslavia añadió en el programa de radio: "Si estás bien en un club, el club está detrás de ti y los aficionados locamente enamorados de ti, te lleva a romper y hacerlo bien, si notas un poco de timidez en esos dos o tres aspectos, mal asunto". Además, habló sobre el cariño de los madridistas hacia la estrella brasileña: "No sé si los aficionados están enamorados de Vinícius como estos últimos años, no sé si también él les tiene tanto respeto como hace años, eso hay que detectarlo y verlo, pero eso se ve mejor desde dentro, no desde fuera".

Mijatovic repasó el momento que está atravesando el equipo blanco y afirmó que "falta mucha creatividad, hay que fichar a algún otro creativo y darle tiempo", asimismo, expresó en El Larguero su opinión sobre dar a Güler la responsabilidad que tenía Modric: "Esta temporada sería un suicidio". Respecto a la eliminación en el Mundial de Clubes, defendió que esa actuación durante el torneo "viene mal a todos los madridistas, sobre todo al entrenador y a los aficionados porque ya empiezas a preocuparte". Sin embargo, "un equipo se hace en dos o tres años no en un año todo", por lo que es importante tener paciencia y confianza.