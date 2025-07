Cucurella ridiculiza a los gurús de Laporta: nadie se fía del Barcelona de las palancas

Nadie o casi nadie se fía del Barcelona. En concreto nadie se fía del Barcelona de las palancas, es decir, del club que promete inscribir jugadores sin poder dar garantías en el resultado final. Le pasó a Nico Williams que rechazó a Laporta y se quedó en Bilbao por miedo a no poder jugar y la pasaría a Marc Cucurella si le ofrecieran esa oportunidad.

En una entrevista con Gerard Romero de Jijantes, Cucurella fue preguntado por su posición en caso de haber recibido una oferta parecida a la que recibió Nico.

Este fue el momento en el que Gerard se queda de piedra al ver la respuesta de Cucurella:

Hahahahaha la cara de @gerardromero cuando @cucurella3 le dice en la cara que el tampoco hubiese ido al Barcelona si no le aseguran el poder inscribirlo. pic.twitter.com/rdSbwn9p0P — 1898 🔴⚪ (@18ATHB98) July 22, 2025

"Yo no creo que haya sido eso...Yo creo que le entró el cagazo de que no le inscribieran", comienza su explicación el lateral del Chelsea. Posteriormente, Cucurella deja claro que si estuviese en la misma posición que Nico él tampoco se fiaría de Joan Laporta y del Barcelona.

"No lo sé... Y si luego no te pueden inscribir, ¿qué haces? Yo a día de hoy no me fio de nadie", sentenció Cucurella sin dejarse vencer por los comentarios pro Laporta de su entrevistador.