Iturralde: "En el CTA solo ha quedado una persona que, casualmente, es la mujer del delegado arbitral del Madrid"

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF anunció este lunes 21 de julio el nuevo equipo de trabajo. Entre las novedades, destaca la incorporación de Chema Alonso como asesor de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial. Este nombramiento provocó mucho revuelo e Iturralde afirmó que "no me gusta que pongan al mismo nivel que Fernando Borbalán, Yolanda Parga y Prieto Iglesias a una persona que no ha sido árbitro y que ha sido informático", opinó Iturralde en los micrófonos de El Larguero refiriéndose así a Chema Alonso.

Además, el nuevo asesor de IA fue criticado por sus mensajes en redes sociales en los que se mostraba a favor del Real Madrid y crítico con el FC Barcelona. Sin embargo, él mismo explicó en su blog su relación con el fútbol y el club blanco: "Al final no veo más de diez o doce partidos al año y por supuesto que me hace feliz cuando gana el Real Madrid". Chema Alonso siguió: "La vida me premió con una hija del Real Madrid y con una ultra-anti-madridista del Atlético de Madrid".

Los cambios en la cúpula

El exárbitro Iturralde cuestionó en el programa de radio la renovación que quiere llevar a cabo Rafael Louzán dentro de la Federación: "Me parece genial, quieren regeneración arbitral, quitan a todo el cuerpo directivo, es decir unas siete u ocho personas. De todas esas personas que estaban el año pasado, solo ha quedado una, que cada uno busque su opinión, yo no voy a dar la mía". Y aseguró: "Solo ha quedado una persona que es Yolanda Parga, que por casualidad está casada con el delegado de campo del Real Madrid. Si quieres regeneración arbitral, o regeneramos o no regeneramos".

Por otro lado, el vasco también recordó que en el primer discurso que dio Fran Soto como presidente del Comité Técnico de Árbitros dijo "que habría transparencia y meritocracia, ¿antes no había?", se preguntó Iturralde. En ese mismo discurso, Soto "dice que tenemos a lo mejores árbitro del mundo, entonces ¿para qué necesitamos un cambio? No casa", sostuvo y lanzó una pregunta al aire en su intervención en El Larguero.