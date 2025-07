Dani Ceballos es jugador del Real Madrid y, una vez más, vuelve a formar parte de uno de los culebrones del verano… Se habla de un posible retorno al Real Betis. Y es que en medio de todos los rumores, el de Utrera ha publicado un mensaje que ha levantado todo tipo de opiniones y que no deja demasiadas esperanzas para su futura incorporación a la entidad verdiblanca. "Nada deja la conciencia más tranquila que un: "Lo intenté todo"", publicaba en una historia de Instagram. Poco más tarde la publicación desaparecía antes de tiempo de las historias de Ceballos.

Captura de pantalla de la storie borrada de Dani Ceballos.

Recordemos que Dani Ceballos es jugador del Real Madrid desde 2017, excepto un intervalo en el que estuvo cedido al Arsenal, pero en las últimas semanas ha vuelto a ser vinculado al Real Betis. Y, además, del mensaje que después borró, también compartió una imagen del libro que le está acompañando estos primeros días de verano 'Generación dopamina : Como encontrar el equilibrio en la era del goce desenfrenado' de Anna Lembke.

El de Utrera parece no estar cómodo en el Real Madrid y ya ha dejado la puerta abierta al Betis y esperando que eso fuese recíproco por parte del club. Esto era un primer gesto bastante interesante que se esperaba en Heliópolis. De hecho, hace tan solo unos días, el jugador declaró que sueña con volver al Betis: "El Betis es mi casa y siempre lo va a ser. Ojalá siempre tenga la puerta abierta. Hablaremos después de esta semana. ¿Reuniones para volver al Betis? Aún no, estamos abiertos todo".

Pero Ceballos no se quedaba ahí y, en declaraciones a los medios a su llegada a su lugar de vacaciones, aseguraba que "no, no hemos hablado todavía", confirmando que el Real Betis no se ha movido hasta la fecha por el utrerano. "Ahora lo importante son las vacaciones. Es una semana importante para mí, ya hablaremos del futuro", concluía el jugador del Real Madrid.

Todo queda en el tejado del Betis

Siendo ya público el ofrecimiento y el deseo de Dani Ceballos de volver al Betis, ahora queda saber la opinión del conjunto sevillano. Hace un tiempo hubo informaciones que apuntaban a que lo querían sacar gratis de la capital, pero siempre han conocido en el club bético que eso no iba a ocurrir de ninguna forma. Si quieren recuperar a Ceballos, la única solución es dar el paso de negociar un precio para el traspaso del futbolista. De hecho, algunas fuentes apuntaban que unos ocho millones de euros podría ser un precio de referencia sobre el que empezar a moverse para poder acometer la operación.

Está claro también que en el Real Madrid necesitan sacar a algún que otro futbolista por número de fichas (ya que Asencio y Gonzalo pueden tener dorsal de primera plantilla) y Ceballos está en la lista corta de salidas.

Pero quizá la clave está en que, por el momento, el mensaje del Betis de cara al público sigue siendo que Dani Ceballos no es un objetivo real a día de hoy. De hecho, por el momento ambos clubes no han hablado por el jugador. Por otro lado, también consta que entre equipo verdiblanco y futbolista sí que han habido varias conversaciones informales. Por el momento falta esperar a que terminen las vacaciones del utrerano y a partir de ahí, ver si en el Betis cambian de opinión y se mueven para hablar de cifras con el Real Madrid.

Dani Ceballos y su historia de amor- odio con Madrid y Betis

En las últimas temporadas siempre se ha hablado de la posibilidad del regreso de Dani Ceballos al Real Betis, club en el que se formó y que dejó para ganar 14 títulos (3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España) con el Real Madrid.

En 2023 el Real Madrid anunció la renovación del contrato de Dani Ceballos hasta 2027. Pero ahora, con la llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista, el utrerano podría perder peso en la rotación del Real Madrid, ya que en el Mundial de Clubes el técnico exploró otras opciones para dirigir al equipo por delante de Ceballos.