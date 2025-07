Kelly lanza un gesto inesperado a Cata Coll después de anotar el penalti decisivo

La selección femenina de fútbol disputó la final de la Eurocopa frente a Inglaterra y cayó derrotada en los penaltis. Aunque el equipo dirigido por Montse Tomé comenzó poniéndose por delante en el marcador gracias al tanto de Mariona en el minuto 24, Russo anotó el empate en el 56. El encuentro se decidió desde los once metros tras finalizar la prórroga también con empate a uno en el marcador.

La única tiradora de la combinado nacional que anotó la pena máxima fue Patri Guijarro. En cambio, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo no estuvieron acertadas y fallaron. Por ello, las paradas de Cata Coll a Mead, después de la repetición y a Williamson, no fueron suficientes.

La última jugadora inglesa que lanzó para conquistar la Eurocopa fue Kelly, que batió a la portera española y tuvo un gesto polémico hacia Cata. En la celebración, la especialista de Inglaterra cambió la dirección de la carrera para pasar por delante de la guardameta y señalarla con el dedo. La balear no entró al juego.

😞 El momento que confirmó la derrota de España en la final de la Europic.twitter.com/9Zj4FouhjA — BeSoccer (@besoccer_ES) July 27, 2025

Un duro momento

En las entrevistas postpartido, las futbolistas españolas estaban visiblemente afectadas. "No sé ni qué decirte. Es durísimo este momento. Lo hemos intentado de todos los medios. No hemos estado bien en los penaltis, pero creo que merecíamos más. Esto no va de merecer, va de esa pizca de suerte que Inglaterra ha tenido durante todo el torneo", reconoció Irene Paredes con la voz entrecortada.

Por su parte, Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora del torneo, quiso pedir disculpas y asumió parte de su responsabilidad: "Estoy en shock. Me he vaciado. Pedir perdón por mi fallo, no lo he podido meter. El fútbol es cruel. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos sido superiores, pero a veces no es suficiente", aseguró.