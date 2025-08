Las polémicas parecen perseguir al FC Barcelona… Ahora no son las obras del Camp Nou o sus fichajes o los cumpleaños de alguno de sus jugadores, sino que es un nuevo patrocinio firmado con el Gobierno de la República Democrática del Congo. La duración será de 4 años a lo largo de los que recibirá 40 millones, unos 10 por temporada, por lucir el emblema de 'RD Congo - Coeur de Afrique' en las camisetas de entrenamiento de los equipos profesionales.

Gracias a este acuerdo, la República Democrática del Congo se convertirá en Global Partner del Barça con la denominación de "Partner oficial para el empoderamiento en el deporte y la cultura" y el Spotify Camp Nou acogerá la Casa de la RDC en sus instalaciones. Además, como parte de la colaboración, los azulgranas contribuirán a enriquecer la formación de los jóvenes deportistas del país africano mediante la transmisión de su ecosistema de valores.

¿Cómo apoyarán a los jóvenes del Congo? A través de las Barça Academies, crearán un programa de actividades deportivas destinado a los niños de la región en diferentes disciplinas: fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines. Pero no solo eso sino que, además, desde el Barça Innovation Hub (BIHUB), se desarrollarán programas específicos para adultos, para la educación de entrenadores basados en la formación técnica avanzada, estructuración deportiva por edades, integración de la ciencia deportiva y organización conjunta de deportes.

El FC Barcelona y el gobierno de la República Democrática del Congo @MinSport_Loisir se asocian para promover la cultura y la innovación deportiva en el país africano. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 30, 2025

¿Por qué ahora esta alianza? Porque el club azulgrana necesita nuevos ingresos para mejorar su situación de Fair Play que viene determinada por el aumento en el presupuesto del club y los ingresos que se consigan. Esta no es una nueva fórmula para los congoleños sino que es una estrategia utilizada con otros clubs europeos como el AS Mónaco o el AC Milan.

El Congo, uno de los países más corruptos del mundo

La polémica sobre el Barça no se cierne por su nuevo patrocinio sino por con quién se lleva a cabo. Recordemos que, según un estudio realizado por la Transparencia Internacional, el Congo es el decimoctavo país más corrupto del ranking mundial.

Esto hace que se haya asociado la relación con el Barça como un arma de doble filo ya que el hecho de que el dinero provenga de un lugar como el Congo puede afectar a la ya tocada imagen del club en torno a su economía y acusaciones de corrupción.

No obstante, no es la primera vez que el FC Barcelona tiene relación con la República Democrática del Congo. Sin ir más lejos, en noviembre del 2023 los Barça Legends jugaron un amistoso contra la República Democrática del Congo. En ese momento, el acuerdo además de generar turismo para el país era que la Fundación azulgrana apoyara proyectos solidarios y campañas deportivas con escuelas del país africano.

La alianza de este 2025, según Román Molina, periodista de investigación francés, no es un buena para el país africano: "El acuerdo es un desastre para la RD del Congo, porque no tiene una estrategia definida y van a repartir 25 millones al año entre Mónaco, Milan y Barça parece un acuerdo diseñado para sacar dinero y comisiones mientras la selección femenina del país no tenía dinero para pagar el hotel en la Copa África y los estadios del país están en mal estado".

Y es que en los últimos días además ha saltado la polémica en El Congo porque los trabajadores del ministerio de Deportes organizaron una huelga por sus condiciones salariales. Pero no es solo eso sino que es importante tener el nombre de Budimbu en la cabeza. El motivo es que el actual ministro de Deportes del Congo habría sido condenado en Bélgica por blanqueo de capitales y fraude entre 2014 y 2016.

Una investigación de The Bureau Investigates reveló que Bidumbu habría formado parte de un grupo acusado de estafar a un matrimonio por 2 millones de euros, chantajeándolos con fotos de desnudos. Pero, gracias a su buena relación con el entorno del actual Jefe de Estado congoleño, Félix Tshisekedi, logró llegar a liderar el Ministerio de Hidrocarburos. Un puesto trascendental en la económica de la RD del Congo y cuya gestión no estuvo exenta de polémica, puesto que el proceso de licitación para la extracción del gas y del petróleo del país estuvo marcado por supuestas irregularidades para favorecer a ciertas empresas por delante de otras.