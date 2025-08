El Atlético de Madrid ha perdido por 1-0 con el Oporto, en su primer amistoso de pretemporada celebrado en el Estadio do Dragao; un arranque flojo, sin posesión de balón ni apenas ocasiones, donde debutaron los seis fichajes rojiblancos.

Diego Pablo Simeone parece enfrentarse a otro trabajo de encaje de piezas, como el pasado verano, tras acometer muchos movimientos. Las nuevas piezas —Álex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri y Marc Pubill—, tuvieron minutos, con once cambios al descanso, pero el Oporto fue mejor.

El cuadro portugués, con Francesco Farioli recién llegado a su banquillo, se marchó al descanso por delante en el marcador tras una buena jugada que culminó Victor Froholdt, el mejor del partido, en el 1-0 que reinó al final. El Oporto perdonó algún gol más o se topó con Jan Oblak, en buenas acciones de Gabri Veiga, Borja Sainz y Samu.

𝑷𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 𝑶𝒃𝒍𝒂𝒌 𝒔𝒊𝒈𝒖𝒆 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝑶𝒃𝒍𝒂𝒌...🧤⛔️ La mano de esloveno al disparo de Pepê. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/tPTo4sYcMK — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 3, 2025

El Atleti, con Baena y Ruggeri en el once, no tuvo profundidad, aunque el ex del Villarreal trató de hacer de faro. El cuadro luso, con el empuje de un estadio lleno hasta la bandera, apretó, y mucho, pero no fue hasta casi el 45 cuando asomó el equipo español arriba. Julián Álvarez probó suerte desde muy lejos y encontró el larguero. Del posible 0-1, casi la siguiente jugada fue el 1-0.

Froholdt derriba el muro del Atleti. 🐉 El Porto se marcha por delante al descanso en Do Dragao. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/kWOUinNLic — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 3, 2025

El propio Froholdt siguió rompiendo líneas en la reanudación, mientras el Atleti se acoplaba a sus once cambios. Almada lo intentó y Cardoso demostró autoridad en el centro del campo, donde no estuvo Pablo Barrios por una pequeña lesión muscular. Pero en defensa la dupla Pubill-Hancko no se entendió del todo. Farioli metió cambios y Samu, Alan Varela y Rodrigo Mora tuvieron el 2-0.

A los del Cholo Simeone, con menos teóricos titulares, les costó jugar en campo rival: ni una ocasión en el segundo tiempo, con falta de chispa y ritmo en sus pases, ante un rival que se defendió bien cuando tuvo que hacerlo. El Atlético sabe que lleva su tiempo arrancar, pues ya lo sufrió la pasada campaña después de un mal inicio, y, lo importante, es mantener el ritmo una vez lo consigan para pelear por los títulos hasta el final.

Emotivo homenaje a Diogo Jota y André Silva

Antes del partido, los dos equipos homenajearon a Diogo Jota y André Silva, cuando se cumple un mes del trágico accidente de coche que acabó con las vidas de los dos hermanos futbolistas.

El homenaje de Do Dragao a Diogo Jota y su hermano André Silva. 🖤⚽️#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gA4AfTD7F2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 3, 2025

Atlético y Oporto guardaron un minuto de silencio, con los jugadores del club portugués abrazados en el campo entre los aplausos de la afición.

Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, de 25, fallecieron en la madrugada del jueves 3 de julio en un accidente de tráfico en la A-52, en Cernadilla (Zamora).

El delantero, formado en los clubes lusos del Gondomar y Paços de Ferreira, fue jugador del Atlético de Madrid en 2016 y posteriormente jugó cedido en el Oporto hasta 2018, cuando pasó a la liga inglesa. Desde 2020 era futbolista del Liverpool. Su hermano André Felipe Silva también era futbolista y jugaba en el Penafiel, un equipo de la segunda división portuguesa.

Otra de las peculiaridades del inicio del amistoso fue que hicieron el saque de honor las leyendas del Oporto Radamel Falcao y Paulo Futre.