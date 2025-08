El fútbol alemán acaba de ver cómo uno de sus equipos se ha negado a fichar a un jugador por expresar sus opiniones en redes sociales y por defender a su país, que da la casualidad que es Israel

Se trata del Fortuna Düsseldorf, equipo de la segunda división alemana (Bundesliga 2), ha decidido a última hora no hacer efectivo el fichaje del delantero israelí Shon Weissman, procedente del Granada, tras una serie de protestas de los seguidores del club ante los mensajes del jugador en redes sociales tras la matanza perpetrada por la organización terrorista Hamas en Gaza hace dos años. "Nos hemos ocupado intensivamente de Shon Weissman, pero al final hemos decidido no ficharlo", ha escrito el club en su cuenta de X (antes Twitter).

INFO-TWEET ℹ️ Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen.#f95 | 🔴⚪ — Fortuna Düsseldorf (@f95) August 5, 2025

Según Bild, Weissman ya estaba en Düsseldorf y había pasado el reconocimiento médico cuando el Fortuna decidió echarse para atrás y no fichar al delantero, de 29 años.

Por un mensaje y un like

El diario Bild había informado antes de la decisión del club y la había relacionado con las protestas y peticiones de grupos de aficionados en contra del fichaje.

Las protestas se basan en un único mensaje publicado justo tras los atentados de Hamas, en el que Weissman habría llamado a borrar la franja de Gaza y a lanzar "200 toneladas de bombas". Además, también habría dado un like a un mensaje que aseguraba que en Gaza no había inocentes.

En una de las peticiones lanzadas por grupos de seguidores se argumentaba que los mensajes del jugador estaban en contra de los principios que representa el Fortuna Düsseldorf. "Un contrato con él podría poner en peligro la credibilidad de nuestro club y sus aficionados que encarnan la diversidad en la sociedad. Hay muchos jugadores con talento que reflejan mejor el espíritu ya la ética del Fortuna", dice la petición.

"Soy hijo de una nación que está de luto"

El jugador se defiende de todas las críticas y asegura que seguirá "portando con orgullo la bandera" de su país allá donde juegue y que no permitirá que se le retrate como alguien que incita al odio. Las palabras de Weissman a través de su perfil en distintas redes sociales llegan después de que la presión de los aficionados del club alemán.

"Soy hijo de una nación que está de luto por los horrores del 7 de octubre. Ese día negro sigue siendo una herida para mí como miembro de una familia israelí y como atleta que representa a mi país", expuso Weissman en referencia al asesinato de cientos de israelíes a manos de Hamas. "Es posible y necesario oponerse al daño a personas inocentes en ambos lados, pero no permitiré que se me retrate como alguien que incitó al odio", añadió el delantero del Granada.

Weissman ha añadido que sigue "comprometido" con "los valores de la humanidad, el espíritu deportivo y el respeto mutuo". "Nadie externo puede entender realmente por lo que hemos pasado. La lealtad no es debatible, especialmente cuando tu pueblo aún está enterrando a sus muertos", sentenció. "Estoy profundamente agradecido por el apoyo que he recibido de personas que realmente me conocen y seguiré portando con orgullo la bandera de Israel donde juegue", subrayó Weissman después de este no fichaje que ha causado gran revuelo en el fútbol europeo.