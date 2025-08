El caso Ter Stegen se complica para el Barça: LaLiga y la AFE dan la razón al jugador

La relación entre el FC Barcelona y su todavía primer capitán, el guardameta alemán Marc André-Ter Stegen, está completamente rota. La actitud del jugador, evitando que el club pueda utilizar su baja para poder inscribir a Joan García –el período mínimo es de cuatro meses, cuando el germano publicó en sus redes sociales que estará tres meses fuera tras haber sido operado en Burdeos (Francia) de las lumbares–, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la la paciencia barcelonista.

La entidad tenía pensado abrir expediente a Ter Stegen, después de que el futbolista hubiera informado al club de que no iba a firmar su consentimiento a que el Barça enviara el informe médico a LaLiga para que luego lo valorara desde la Comisión Médica –un caso absolutamente inédito en la historia del fútbol español–, pero de momento ha preferido delegar en sus servicios jurídicos antes de adoptar cualquier decisión.

Lo que está claro es que las relaciones entre el Barcelona y Ter Stegen están completamente rotas. El presidente Joan Laporta tenía previsto reunirse con el cancerbero en los próximos días, con el fin de tratar de limar asperezas y tender puentes, pero la actitud del jugador ha indignado completamente al máximo mandatario culé y ahora mismo tiene toda la pinta de que la guerra que mantienen ambas acabará en los tribunales.

Lo que dicen LaLiga y AFE

Mientras tanto, el sindicato Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha puesto en contacto con Ter Stegen para trasladarle que tiene su apoyo en esta situación.

Independientemente de que esté afiliado o no –ya que los datos de afiliación a una organización sindical son personales–, para el sindicato la activación por el Barça de un expediente al jugador no tendría recorrido, ya que el futbolista no se ha saltado el régimen disciplinario y no está obligado a compartir sus datos de salud, especialmente protegidos por la Ley de Protección de Datos. La norma solo obliga al trabajador a comunicar que está en situación de incapacidad temporal.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a su vez, establece que las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Y añade que el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y autoridades sanitarias, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin el consentimiento expreso del trabajador.

LaLiga: es necesario el consentimiento del jugador

Un día después de conocerse la negativa del jugador a firmar el documento, LaLiga ha reiterado que su consentimiento es necesario para que el club se lo pueda enviar. La patronal de los clubes necesita recibir el informe médico del Barça para poder aplicar lo que las normas de elaboración del presupuesto de los clubes de la temporada permiten en los supuestos de lesión de larga duración de un jugador.

El artículo 107 de estas señala que el Límite de Coste en Plantilla Deportiva Inscribible o la capacidad de inscripción podrá excederse en la misma suma a que ascienda el coste de un jugador de nueva inscripción (no renovación) en sustitución de otro que haya sufrido una lesión o enfermedad grave prolongada, con una duración igual o superior a cuatro meses. La normativa también establece en un 80% del coste del jugador lesionado el incremento del coste de plantilla. Dicho informe deberá ser solicitado por el club en un plazo de 25 días naturales desde que se haya producido la lesión o detectado la enfermedad grave prolongada.