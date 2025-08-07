Continúa el tira y afloja entre Ter Stegen y el FC Barcelona. El club catalán es el que ha dado ahora un paso adelante con la decisión de retirar la capitanía al guardameta alemán. Ter Stegen fue el capitán durante la temporada pasada y, teóricamente, iba a seguir portando el brazalete durante este año.

El comunicado en el que el club ha comunicado la decisión ha sido el siguiente: "El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo".

Normalmente los jugadores elegían a sus capitanes, pero con este comunicado queda claro que desde la directiva se han tomado cartas en el asunto. La plantilla estuvo esta mañana entrenando en la ciudad deportiva y Ter Stegen acudió poco más de hora y media para saludar a sus compañeros.

Los acontecimientos

Una lío que comenzó después de que el futbolista comunicase que iba a ser operado y publicase en redes sociales el periodo exacto en el que estaría de baja. Un hecho de importancia teniendo en consideración que el FC Barcelona necesitaba que el tiempo que estuviera Ter Stegen fuera de los terrenos de juego fuera mínimo de cuatro meses.

De esta manera, podrían usar el 50% de la ficha para inscribir a Joan García, portero fichado durante este mercado de fichajes. Sin embargo, el alemán aseguró que serían solamente tres meses y no podrían realizar el movimiento deseado. El Barça quiere enviar el informe a la LaLiga para que sea quien valore el tiempo correcto de baja, pero, según las informaciones, el alemán se ha negado a firmar el informe médico, provocando la apertura de un expediente disciplinario.