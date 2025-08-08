Continúan las malas noticias para el FC Barcelona, esta vez en modo de lesión… Apenas unos días antes del Trofeo Joan Gamper que se juega este domingo a las 21 horas frente al Como, se ha hecho pública la lesión de Robert Lewandowski. Tras el entrenamiento de este viernes, desde el club se ha emitido un comunicado en el que se ha informado de la situación médica del delantero polaco.

Según ha informado el club es una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda que requieren reposo. Todavía no se conoce cuándo podrá volver el polaco. Hay que recordar que el conjunto culé debuta en LaLiga contra el RCD Mallorca el próximo sábado 16 de agosto a las 19:30. Cierto es que, aunque la lesión de Lewandowski no es muy grave, el club podría darle descanso para el primer partido de la temporada o jugar unos minutos en Son Moix.

Durante los últimos días, Hansi Flick no ha querido arriesgar con el futbolista ya que la próxima semana el Barcelona comienza su andadura en la Liga con el partido frente al Mallorca en Son Moix. El técnico quiere contar con Lewandowski para dicho encuentro y lo mejor es parar ahora para que esté recuperado en poco tiempo.

Hay que destacar que, este verano el delantero polaco ha participado en los tres encuentros que el Barça tenía agendados en territorio asiático: un total de 135 minutos, con dos titularidades y en todos ellos contribuyó de cara a puerta. Frente al Vissel Kobe, el único en el que empezó de suplente, asistió a Bardghji en el 1-2, contra el Seoul abrió la lata en la victoria por 3-7 y ante el Daegu anotó el 0-2, en un encuentro que acabó con victoria blaugrana por 0-5.

Dudas en la delantera culé

Con la ausencia del polaco, habrá que ver quién juega en su posición frente al Como este domingo. Hay dos candidatos, Ferran Torres y Rashford. Lo más normal es que sea el británico ya que en el Gamper suelen jugar de inicio los nuevos fichajes del equipo como es el caso de Rashford.

Pero además, es que Ferran Torres no está en su mejor momento físico… De hecho, pese a haber entrenado ayer por la tarde con el grupo, estuvo al margen del resto de la plantilla en el entrenamiento matutino por una sobrecarga muscular. Sin embargo, parece que no reviste gravedad y el de Foios podrá estar disponible para Flick en el último test de la pretemporada.

Por su parte, Marcus Rashford, que ha llegado al club catalán en el presente mercado de fichajes en calidad de cedido procedente del Manchester United, ya ha demostrado en la gira estival por Asia que también puede rendir como referencia ofensiva. Además, el técnico alemán también podría utilizar a Dani Olmo como falso '9', tal y como demostró el curso pasado en algunas ocasiones.