El Real Madrid remonta al Leganés en un partido a puerta cerrada en Valdebebas (4-1)

El Real Madrid se ha enfrentado en Valdebebas al Leganés, en un partido a puerta cerrada en el que los de Xabi Alonso se han llevado la victoria por cuatro goles a uno después de remontar el gol inicial del equipo pepinero, según informa la agencia EFE. Desde el diario deportivo AS, apuntan el gol del Leganés a Sule, un canterano. El partido se disputó después de una sesión de gimnasio, sin carácter de amistoso al uso.

En el primer ensayo de la temporada, sin cámaras ni periodistas, Xabi Alonso eligió un 4-3-3 para su esquema de juego, conforme cuenta AS. En la portería Courtois, línea de defensa para Carvajal, Asencio, Huijsen y el recientemente incorporado Carreras, en el medio campo Valverde, Ceballos y Brahim, para terminar cerrando la punta de ataque con Vinícius, Gonzalo y Mbappé.

Carvajal estrenó titularidad y brazalete de capitán después de su grave lesión de ligamento cruzado a finales de 2024. Brahim ocupó la posición de Bellingham, operado después del Mundial de Clubes de su hombro izquierdo y en proceso de recuperación trabajando en la instalaciones madridistas. Mendy y Endrick, ambos también recuperándose, se perdieron el amistoso.

Asimismo, hay que recordar que Franco Mastantuono no ha podido contar con minutos porque no podrá ejercitarse junto a sus compañeros hasta el próximo 14 de agosto, cuando cumpla la mayoría de edad. Si podrá estar ya en el primer partido liguero ante el Osasuna, el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

En las mismas instalaciones, el Real Madrid Castilla y el Andorra jugaron otro partido, ese sí reconocido como amistoso de pretemporada. El resultado final inclinó la balanza a favor del Andorra y los pupilos de Álvaro Arbeloa perdieron por 1-3. En el caso del primer equipo blanco, el primer amistoso oficial tendrá lugar el próximo 12 de agosto ante el Tirol en Innsbruck. Será a las 19:00 y lo retransmitirán a través de los canales oficiales del club.