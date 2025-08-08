Lamine Yamal y Robert Lewandowski han sido multados por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB). Decisiones tomadas tras la reunión del pasado 31 de julio de 2025 y en las que el Barça recibe varias sanciones como consecuencia del encuentro de vuelta de la Champions en el Giuseppe Meazza ante el Inter.

Tras esas deliberaciones, han recibido una sanción de 5.000€ cada uno Lamine Yamal y Robert Lewandowski por infringir el Reglamento Antidopaje en el citado encuentro ante el Inter. ¿Qué reglamento incumplieron? El organismo considera que ambos futbolistas no cumplieron las instrucciones del Oficial de Control Antidopaje y no acudieron de forma inmediata al Puesto de Control, tal y como marcan las normas.

Por su parte, Hansi Flick ha sido castigado con 20.000€ de multa y un partido de suspensión en competiciones de la UEFA por infringir los principios generales de conducta y violar las normas básicas de conducta decente. Su segundo, Marcus Sorg, recibe la misma sanción económica y deportiva por idénticos motivos. ¿Qué es lo que hicieron el técnico alemán y su segundo? Ambos dieron un golpe al banquillo en los minutos finales y, Flick además aseguro al final que el árbitro polaco Szymon Marciniak no había sido justo en sus decisiones.

Y no solo eso sino que el FC Barcelona también será sancionado… En este caso por el lanzamiento de objetos por parte de sus aficionados y también por el encendido de fuegos artificiales. Por lo primero deberá pagar 5.250€; por lo segundo, 2.500€, así que el Barça tendrá que pagar un total de 7.750€ a la UEFA.

Multados los dos clubes: Barça e Inter

Pero esto no es todo sino que el Inter de Milán también tendrá que pagar una multa de 22.000€ por bloquear accesos de público y otra de 11.500 por encendido de bengalas, en contra de las normas de seguridad de la UEFA. El club ha sido amonestado por conducta impropia del equipo, aplicación del artículo 15 del Reglamento Disciplinario de la UEFA.