El culebrón del verano italiano parece que ha llegado a su fin. Álvaro Morata y el Como están a punto de hacer oficial el traspaso del delantero español al equipo de Cesc Fàbregas. El Milan, el Como y el Galatasaray han conseguido llegar a un acuerdo que beneficia al jugador…

Es Fabrizio Romano quien asegura que el traspaso está a punto de concretarse tras duras semanas de negociación. No hay que pasar por alto que los inconvenientes venían por parte de los turcos, que ya habían pagado 6 millones de euros a principios de año por la cesión en préstamo del jugador y no quería perder su inversión.

Al parecer, finalmente el Como devolverá 5 millones de euros al Galatasaray por la rescisión del contrato en curso de Morata, y a su vez el Milan recibirá 1 millón de euros del Como por el préstamo de un año, más 9 millones de euros por la obligación de compra de Álvaro Morata a fin de año. Por lo tanto, el acuerdo costará aproximadamente 15 millones de euros en total.

🚨🔵 Deal almost done for Álvaro Morata back to Como! Verbal agreement at final stages with Galatasaray. Loan move will be broken for fee worth around €5m after new proposal today… …AC Milan will then let Morata join Como on new loan but with obligation to buy. pic.twitter.com/jBHtsVUVl5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Cuarto equipo en poco más de un año

Con este movimiento, Morata sumará su cuarto equipo en apenas 13 meses. Hay que recordar que el verano de 2024 estuvo lleno de incertidumbre para el español, de hecho, en ese momento llegó a tener un preacuerdo con el Al Qadsiah saudí durante la Eurocopa, pero acabó firmando por el Milan tras abandonar el Atlético de Madrid. Un anuncio efímero, pues poco después de levantar el título con la selección se marchó al AC Milan por 13 millones de euros.

Tras Milán es cuando llega al Galatasaray en una cesión que incluía una compra obligatoria. Y ahora, sólo durará unos meses en Turquía para regresar a Italia y firmar por el Como.