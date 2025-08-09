La Saudi Pro League de Arabia Saudí continúa siendo un actor clave en el mercado de fichajes y, según informa este sábado el diario Marca, dos equipos de ese campeonato han puesto sus ojos en dos jugadores del Real Madrid. En concreto, se trata de David Alaba y Dani Ceballos, que son objeto de deseo del Al Nassr —donde militan Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Americ Laporte, entre otros— y del Al Hilal —el conjunto entrenado por Simone Inzaghi, que fue precisamente rival de los blancos en el Mundial de Clubes, y que este verano se ha hecho con los servicios de futbolistas como Darwin Núñez y Theo Hernández—, respectivamente.

Aunque no se han presentado ofertas formales por el austriaco y el sevillano, el interés de ambos clubes saudíes es notorio. La liga saudí, que ha visto una reciente oleada de fichajes de alto perfil, está evaluando posibles incorporaciones y ha añadido a su lista a estos dos jugadores madridistas, además de otros nombres importantes como los de Mason Greenwood, Kingsley Coman y Ederson.

Sin embargo, se antoja complicado que Alaba y Ceballos puedan salir de Chamartín. Al menos por ahora. El defensa austriaco piensa cumplir el año de contrato que le queda en el Madrid. Recientemente recuperado de una lesión, ya ha vuelto a tener minutos en un amistoso, demostrando que su prioridad es continuar en el equipo blanco.

La situación de Ceballos es distinta y el futbolista de Utrera, en caso de tener que abandonar el Madrid, querría regresar al Betis —donde ya estuvo entre 2013 y 2017— y no a Arabia Saudí. La decisión sobre su futuro no se tomará hasta los últimos días del mercado, una vez que la temporada ya esté en marcha.

En este sentido, conviene recordar que las tres primeras jornadas de LaLiga se disputan en el mes de agosto: en la primera (día 19) los blancos reciben a Osasuna, en la segunda (24) visitan al Oviedo y en la tercera (30) reciben al Mallorca en el Santiago Bernabéu.