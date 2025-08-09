La gran actuación que tuvo en el pasado Mundial de Clubes, donde se proclamó máximo goleador del torneo con cuatro dianas —además de una asistencia—, ha permitido a Gonzalo García hacerse con un hueco en el primer equipo del Real Madrid. Era lo esperado. Pero no sólo eso, sino que el club ha decidido premiar al canterano con la renovación de su contrato por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2030.

"El Real Madrid CF y Gonzalo García han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informa el conjunto madrileño en su página web oficial.

El equipo blanco confía así en el joven delantero madrileño de 21 años, que brilló en el Mundial de Clubes —donde el Real Madrid cayó en semifinales— y también fue el héroe que, con su gol al Leganés en la Copa del Rey, dio el Real Madrid el pase a semifinales. Xabi Alonso apuesta por un Gonzalo de pleno derecho ya en el primer equipo, aunque tendrá que pelear los minutos ante las estrellas del club.

Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con 10 años y ha formado parte de las categorías inferiores del club merengue durante diez temporadas, disputando las dos últimas en el Castilla. El ariete madrileño debutó con el primer equipo en noviembre de 2023, participando en el título de Liga conquistado esa campaña.

La pasada temporada, Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera RFEF desde su creación. Con esa cifra, igualó el mejor registro en fase regular como pichichi del Castilla en el siglo XXI. Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022/23 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la 2021/22.

"Gonzalo formará parte a partir de ahora del primer equipo del Real Madrid", deja claro el comunicado, y pasará a llevar el dorsal 16, mientras que el 9 que deja libre Kylian Mbappé pasará a ser propiedad del brasileño Endrick.