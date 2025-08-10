Preocupación en el Betis: Isco sale de La Rosaleda con muletas

Penosa imagen la ofrecida por el Real Betis este sábado ante el Málaga (3-1), en la 35ª edición del Trofeo Costa del Sol, en un partido que sirvió de amistoso previo al inicio de LaLiga y que estuvo marcado por el regreso de Manuel Pellegrini e Isco Alarcón al estadio de La Rosaleda.

David Larrubia, por partida doble, y Chupe marcaron los goles del conjunto malagueño, mientras que Cucho Hernández acortó distancias para los verdiblancos, ya en el 80’ y con 3-0 en contra en el marcador.

Pero, más allá de la contundente derrota ante el Málaga, a los aficionados béticos lo que más les preocupa es el cambio de Isco en el descanso. El jugador de Arroyo de la Miel fue sustituido por Lo Celso tras recibir una durísima entrada de Larrubia en el tobillo izquierdo, el mismo que le fue operado el año pasado, en una lesión que le tuvo durante siete meses de baja.

El momento en el que Larrubia le da la patada a Isco durante el Málaga - Betis. El capitán verdiblanco tuvo que salir sustitido al descanso. Hay seria preocupación pic.twitter.com/WAsZAoY64j — Mateo González (@Matglez) August 9, 2025

La imagen de Isco a la salida de La Rosaleda, dolorido, con el tobillo vendado y apoyado en unas muletas, es bastante preocupante a una semana del inicio de LaLiga (el Betis debutará el lunes 18 contra el Elche en el Martínez Valero).

Se espera que el malagueño se someta este domingo a una serie de pruebas médicas para evaluar su lesión, aunque en algunos medios ya se asegura que podría estar fuera de los terrenos de juego entre dos y tres meses. En cualquier caso, en estas situaciones toca apostar por la prudencia y esperar a los exámenes de los galenos.

"Si se paran antes, estas cosas no pasan"

Marc Bartra atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del estadio de La Rosaleda tras el partido y fue cuestionado por la lesión de Isco. El central se refirió a la entrada de Larrubia, la dureza de los rivales en los diferentes partidos de pretemporada y la permisividad de los árbitros.

Al catalán se le preguntaba cómo estaba Isco y así respondía: "Está, bueno... es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan. Como la de Iker (Losada) al final. Esperemos que quede en un golpe y ya está".