El FC Barcelona ha ganado este domingo al Como (5-0) para recuperar su Trofeo Joan Gamper, que el año pasado perdió ante el AS Mónaco, gracias a dos dobletes de Lamine Yamal y de Fermín López en un partido en el que de nuevo los de Hansi Flick estuvieron arrolladores en ataque.

Tras ganar con facilidad y muchos goles los tres partidos de la gira asiática, el reforzado Como 1907 de Cesc Fàbregas, con Sergi Roberto como líder en la medular, se presentaba como una última piedra de toque más seria. Pero el Barça, pese a un susto inicial, apenas sufrió en defensa pese a que Joan García, titular y jugando el partido entero, tuvo más trabajo que en Japón y Corea del Sur. Pero el mejor jugador del partido fue Fermín, con sus dos goles y su entrega.

El centrocampista canterano, que aseguró que quiere seguir en el Barça, bien pudo ver ese galardón del 'MVP' en manos de Lamine Yamal, que también marcó por partida doble, rozó el hat-trick e hizo las delicias de los casi 6.000 espectadores que prácticamente llenaron las gradas del Estadio Johan Cruyff. Lamine fue, de hecho, el primero en avisar en el minuto 20, y abrió la caja de los truenos para el Como, totalmente superado.

Fue Fermín, después de la clara primera ocasión del 10, quien recuperó un balón con una gran presión, leyendo bien el espacio hacia el que iría un balón mal jugado por la defensa del Como. Y no se lo pensó y nada más recuperar, centrado en la frontal del área, disparó con la izquierda cruzado, superando al portero Jean Butez.

Estaba en estado de gracia Fermín. Titular, con confianza, asociándose bien con Lamine Yamal y bigoleando. Si el primero fue gracias a ser pillo, el segundo fue la demostración de que es un mediapunta con gol, mucho gol. Porque Frenkie de Jong le dio un balón atrás, tras una acción de Lamine, y Fermín la envió al fondo de la red sin dudar, desde la lejanía.

En el 37', casi sin descanso, Fermín se vistió esta vez de pasador para darle un gran balón a Marcus Rashford, que venía en velocidad y cabalgó por la banda derecha antes de levantar la cabeza, ver en la otra banda a Raphinha y asistirle para que el brasileño fulminara a Jean Butez, que poco pudo hacer en los goles encajados. El Barça quería olvidar el 0-3 del Mónaco hace un año, y fue a por el Gamper de inicio de forma arrolladora.

Tras una recuperación de Raphinha, con falta reclamada por la defensa del Como, casi dentro del área, uno de los capitanes se la regaló en bandeja a Lamine Yamal, que solo tuvo que empujar la pelota a la red para marcar el 4-0, marcador con el que se llegó al descanso de este Gamper ya sentenciado.

Ferran Torres entró por Marcus Rashford en el descanso. Un cambio seguramente pactado o pensado de inicio por Hansi Flick, que esta vez apenas tocó dos teclas tras los primeros 45 minutos. El inglés, quizás por exceso de confianza o por usar su pierna mala, falló un gol cantado tras una buena jugada individual en la que superó al portero pero tiró fuera a portería casi vacía. Y su relevo, el 'Tiburón' valenciano, dio un pase de gol a Lamine en el 48' para que el extremo de Rocafonda firmara su doblete y la manita.

Mientras, Joan Garcia realizaba poco después su cuarta parada, de mérito esta vez ante Jayden Addai a bocajarro. Pero tanto el portero catalán como la defensa 'culer' estuvo a buen nivel, tirando bien los fueras de juego y estando acertados al corte. Buen síntoma de cara al inicio de LaLiga EA Sports ante el RCD Mallorca del siguiente fin de semana. Y más tras la salida inesperada a Arabia Saudí de Iñigo Martínez.

Lamine, de lejos, buscó su 'hat-trick' pero Butez lo impidió y el marcador ya no se movió. El Barça tuvo el balón, el Como intentó jugar más y encontró algo de precisión pero sin puntería arriba, y lo más destacado fue la ovación del Johan Cruyff a su excapitán Sergi Roberto, que tuvo un sentido y emotivo homenaje antes de que Ronald Araujo, ante la lesión de Marc-André ter Stegen, levantara el Trofeo Joan Gamper 2025.

Ter Stegen y la paz con el Barça

Antes del partido, Ter Stegen apostó por pasar página y "mirar hacia adelante", después de su polémica guerra con el Barça que le costó la capitanía durante unos días. "Bona tarda a tothom. Gracias por venir al Johan, todos nosotros compartimos la misma ilusión de volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa y donde queremos disfrutar muchos partidos esta temporada y queda muy, muy poquito. Ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, ahora es momento para mirar hacia adelante", se sinceró Ter Stegen.

El Johan Cruyff apenas da cabida a 6.000 espectadores y en el momento de la presentación de los jugadores y los posteriores parlamentos no estaba lleno. Así que es difícil hacer un juicio que se asemeja a la realidad entre unos asistentes que, además, pueden no ser ni socios. Pero lo cierto es que, al saltar al terreno de juego, Ter Stegen recibió algún tímido pitido; eso sí, escondido por los mayoritarios aplausos.

Y, en cuanto empezó su discurso como capitán con ese bona tarda a tothom, la verdad es que fue interrumpido por una sonora ovación y enorme mayoría de aplausos. Esa fue la reacción de la masa blaugrana al culebrón que ha vivido el de Mönchengladbach, con su pulso al club por su operación de espalda y el tiempo de baja, negándose a firmar los documentos necesarios para que LaLiga acepte su baja de larga duración y libere parte de su masa salarial. El alemán fue apartado de la capitanía y se le abrió un expediente, ya cerrado al llegar ambas partes a un acuerdo para que el cancerbero firme su baja médica. Y, por lo vivido esta noche en el recinto culé, la afición acepta esa paz.

"Estoy con muchísima ilusión, toda la plantilla que estamos aquí también, de que arranque esta temporada que será muy exigente, lo sabemos. Quedan pocos días y hemos trabajado para tener muchos éxitos esta temporada que empezamos contra el Como, con amigos con pasado en el Barça", manifestó el germano, que ha recordado el triplete nacional conquistado el pasado curso (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España) y se ha acordado de los jugadores que, como Iñigo Martínez —que se ha marchado a Arabia Saudí—, ya no están en el club.

También hizo un guiño a los fichajes —"queremos dar la bienvenida a las caras nuevas y como capitán les doy mi apoyo, seguro que encajan muy bien en este vestuario", ha dicho— y no se ha olvidado del cuerpo técnico que encabeza Hansi Flick, que hizo "un gran trabajo el año pasado".

El propio Flick se arrancó con un bona nit, culés en catalán y, a diferencia del año pasado, que fue en inglés, el resto de su discurso fue esta vez en castellano. "Muchas gracias por el apoyo del año pasado. Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos. Otra vez, muchas gracias, visca el Barça y visca Catalunya", manifestó el técnico.

En la presentación de los jugadores, la mayor ovación fue sin duda para Lamine Yamal, aunque la de Pedri no se quedó muy atrás, ni tampoco la de Flick. No faltaron a la cita los canteranos que han hecho la pretemporada con el primer equipo, como los primos Guille y Toni Fernández o Dro Fernández, que han destacado, mientras que las tres caras nuevas (Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji) también recibieron su primera cálida ovación.