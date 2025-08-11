La unidad del vestuario del París Saint-Germain sobre la atribución del Balón de Oro a Ousmane Dembélé ha saltado por los aires: y es que el lateral Achraf Hakimi ha dicho que él también lo pretende y que su condición de defensa le otorga una legitimidad mayor que la del delantero francés para conquistar el preciado galardón.

"He completado una temporada histórica. No hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos de final, en semifinales y en la final. Y como defensor es más difícil (...) Creo que un defensa lo merece más que un delantero", ha dicho el exjugador del Real Madrid en una entrevista difundida este fin de semana por Canal +.

Al poner sobre la mesa sus argumentos para ganar el Balón de Oro, Hakimi ha tirado por tierra toda la estrategia que hasta ahora había mantenido el club sobre el galardón que la revista France Football entregará el próximo 22 de septiembre.

A evitar el caso de 2010

Y esta estrategia consistía en centrar toda la atención en Dembélé, para evitar la dispersión de votos entre otros campeones de Europa, lo que puede conducir a que ninguno de ellos se alce con el premio, como ya ha ocurrido alguna vez en el pasado. Uno de los casos más paradigmáticos fue el Balón de Oro de 2010, cuando los españoles campeones del mundo pagaron la diseminación de votos y vieron cómo Andrés Iniesta y Xavi Hernández eran superados por el argentino Leo Messi, entonces compañero suyo en el Barcelona.

Para evitar que eso se repitiera, el club había diseñado una comunicación centrada en Dembélé, a quien considera el como candidato con más opciones de hacerse con el galardón. En una temporada excepcional, en la que el PSG ha ganado su primera Champions, los dirigentes del club quieren amortizar el éxito y sumar el segundo Balón de Oro de su historia, después del que consiguió Messi en 2021, aunque entonces el argentino lo hizo por sus méritos en la selección y en el Barcelona, ya que acababa de recalar en París.

Todas las declaraciones, tanto del presidente Nasser Al Khelaifi como de otros jugadores, apuntaban a Dembélé. "Si Ousmane Dembélé no gana el Balón de Oro es que hay un problema", dijo Al Khelaifi a principios de julio y, más recientemente, el centrocampista portugués Vitinha insistió: "El que más lo merece es Dembélé. Esta temporada es el jugador que nos ha llevado hasta el título".

El club sacó a relucir el liderazgo del exdelantero del Barcelona en los días posteriores a la final de Múnich, donde golearon al Inter de Milán con un sonrojante 5-0. Fue Dembélé quien paseó el trofeo por diferentes platós de televisión y lo llevó a la tierra batida de Roland Garros para presumir ante los aficionados del tenis. También fue su nombre el que corearon en el Parque de los Príncipes el día de celebración del título de campeones de Europa, azuzados por los speakers del club.

Achraf se sale de la línea

Pero ahora las declaraciones de Hakimi tiran por tierra todos esos esfuerzos y colocan al defensa marroquí en primera línea. "La gente se cree que soy un centrocampista o un delantero. Pero no, formo parte de la línea de 4 y tengo que pensar en defender. Sin embargo, mis estadísticas de este año (11 goles y 16 asistencias) no son las de un defensor normal. Cuando un defensor hace eso, creo que merece el premio más que un delantero", insistía el internacional marroquí, nacido en Madrid.

Argumentos que pueden calar en la mente del jurado y que pueden darle votos, debilitando de esta manera la posición de Dembélé. Así lo teme el club, que vivió una gran tensión tras la grabación de la entrevista, unos días antes de su difusión el sábado. Según L'Équipe, el PSG trató de que no se difundieran las declaraciones relativas al Balón de Oro, pero el jugador se negó. El club niega haber tomado cartas en el asunto.

Aunque oficialmente el PSG resta importancia a este asunto, el nerviosismo es evidente en el Parque de los Príncipes, tanto por la posibilidad de dejar escapar la recompensa individual como por las rencillas que puedan surgir en el vestuario.

Al Khelaifi toma cartas en el asunto

Según Le Parisien, Al Khelaifi visitó el centro de entrenamiento del equipo en Poissy, a las afueras de París, poco después de grabarse la entrevista y lanzó un mensaje de unidad: "El colectivo está por encima de todo, os pido que sigáis siendo solidarios". "Todos merecéis el Balón de Oro", agregó el presidente, para desactivar el posible enfado de Achraf Hakimi por la falta de apoyo del club en su búsqueda del galardón.

Los próximos días serán claves para ver las consecuencias de esta división y cómo puede afectar a un vestuario que el año pasado Luis Enrique Martínez convirtió en una auténtica familia, en lo que ha sido uno de los secretos del éxito parisino. Nada favorable a las recompensas individuales, el técnico asturiano deberá evitar que la concesión de la más prestigiosa de ellas afecte a la paz que reina en su plantilla.