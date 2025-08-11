El Crystal Palace está fuera de la Europa League por un caso de multipropiedad

El Crystal Palace finalmente no podrá jugar la Europa League, competición a la que había accedido después de vencer en la final de la FA Cup al Manchester City de Pep Guardiola. Pese a ganarlo en el terreno de juego, la batalla legal para ser admitido en la Europa League ha terminado en derrota. En su momento, el Crystal Palace decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión del Organismo de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB), pero ahora se ha dado a conocer que el club inglés no esquiva el descenso a Conference League.

Hay que recordar que las águilas se clasificaron para la Europa League por primera vez en su historia después de ganar la FA Cup la temporada pasada. Sin embargo, la participación de John Textor en el Olimpique de Lyon, que también se clasificó para la competición, les costó su lugar en la segunda competición de Europa.

Entonces, ¿cuál es el motivo real por el que el Crystal Palace se queda fuera de la Europa League? El motivo es que ha habido un momento en el que el Crystal Palace y el Olympique de Lyon compartieron propietario, el empresario estadounidense John Textor, y las reglas de la UEFA impiden que dos clubes con el mismo dueño disputen la misma competición. Además, en este caso, al haber finalizado el Olympique de Lyon en mejor posición en la Ligue 1, el relegado a la Conference League es el Crystal Palace, ya que finalizó duodécimo la Premier League. Se puede decir que el Palace ha sido la última víctima de los efectos colaterales de las multipropiedades en el mundo del fútbol.

¿Podía haberse evitado este descenso?

El Crystal Palace se ha quedado sin jugar la próxima Europa League debido a la normativa respecto a las multipropiedades en el mundo del fútbol en un caso que el club británico, como no podía ser de otra manera, apeló. En cuanto se conoció la posible sanción, el Palace argumentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que su principal accionista, John Textor, habiendo vendido su participación del 44´9%, no tenía ni voz ni voto en la gestión del club. Pero había que demostrar que la norma se cumplía a fecha 1 de marzo.

Una vez recibida esta apelación por parte del conjunto inglés, el panel del TAS consideró que, en sentido estricto, el Palace no había establecido acuerdos antes de la fecha límite del 1 de marzo, fecha marcada para que los clubes puedan cumplir las normativas respecto a las multipropiedades en el mundo del fútbol.

Desestimada la apelación al TAS respecto a su descenso a la Conference League, el gran beneficiado ha sido el Nottingham Forest, que consigue la plaza del Palace en la Europa League. Pero esto no quedará aquí ya que el club inglés buscará agotar todas las vías legales para cumplir con lo ganado dentro del terreno de juego, aunque este último golpe por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo hace que las opciones del Palace de disputar la próxima Europa League sean prácticamente inexistentes.

Por tanto, por el momento, el Crystal Palace se medirá al ganador de la eliminatoria entre el Fredrikstad FK (Noruega) y el FC Midtjylland (Dinamarca) en el play-off de la Conference League. El ganador de este cruce, que se jugará entre el jueves 21 de agosto (ida en Londres) y el jueves 28 del mismo mes, se clasificará para la Fase Liga de la Conference.