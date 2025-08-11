Montse Tomé, destituida como seleccionadora del fútbol femenino

Montse Tomé deja de ser entrenadora de la Selección femenina. La junta directiva de la Federación ha decidido destituir a la asturiana tras valorar su informe deportivo en una votación en la que han participado 30 miembros. Recordemos que la entrenadora tenía contrato hasta el 31 de agosto.

Ha sido el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el que ha decidido someterlo a la Junta por la falta de consenso. Durante la reunión de este lunes también se ha decidido quién será su sustituta: Sonia Bermúdez.

No hay que olvidar que Montse Tomé se hizo cargo del combinado nacional femenino en septiembre de 2023, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Pero ya formaba parte de la familia de la selección porque Tomé, que ejerció como segunda entrenadora en el cuerpo técnico de Jorge Vilda en el Mundial de Nueva Zelanda de ese verano, pasó a liderar la selección femenina después de la dimisión de Rubiales y con la RFEF en pleno proceso de transición, con Pedro Rocha al frente.

¿Qué logros ha conseguido como entrenadora de la selección femenina? En estos dos años, la selección española conquistó la UEFA Nations League, finalizó en cuarta posición en los Juegos Olímpicos de París y llegó a la final de la Eurocopa, el pasado 27 de julio, donde perdió a penaltis frente a Inglaterra. Ese fue el último partido de Monste Tomé al frente de La Roja femenina.

Decisión convulsa en la RFEF

Montse Tomé llevaba tiempo en el filo del precipicio a pesar del éxito logrado en la Eurocopa, España nunca había logrado pasar de los cuartos de final, y solo haber levantado en Suiza el título le hubiera salvado de la quema.

No ha sido una decisión sencilla dentro de la RFEF pero finalmente la asturiana no volverá a dirigir a la Selección femenina. Cierto es que una parte de la RFEF valora positivamente lo que ha hecho la entrenadora desde que cogió el cargo. Pero había algunos que abogaban por un cambio de rumbo definitivo. ¿Por qué? Consideran que hay que buscar a algún entrenador que no tenga nada que ver con el pasado de las que fueron las campeonas del mundo.

Pero esto no es lo más destacable sino que, lo mejor es que, por primera vez en la historia se ha tenido que someter a votación la destitución de un seleccionador debido a la división en el equipo de Louzán. Generalmente, los seleccionadores tanto masculinos como femeninos son renovados antes de disputar grandes torneos y tenían contratos de larga duración.

No ha sido el caso de Tomé, renovada solo por un año y sin asegurarle su continuidad ni incluso logrando el hito de meterse en la final de la Eurocopa, algo nunca antes logrado.