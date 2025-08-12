El Nástic de Tarragona ha dado marcha atrás y, en apenas cinco horas, ha terminado retractándose a la hora de fichar al lateral izquierdo José Manuel Calderón Portillo. Todo estaba apalabrado: el defensa sevillano llegaba al Nástic con la carta de libertad después de finalizar su vinculación con el Córdoba, club con el que había logrado el ascenso a Segunda División en la temporada 2023/2024.

Pero unas palabras suyas el año pasado, tras superar al Barça B en la final por el ascenso a LaLiga Hypermotion, han sido el detonante para que el club tarraconense acabara desestimando su incorporación. En un directo en Instagram, Calderón no se cortó y, en plena euforia, espetó la siguiente frase: "Me cago en los muertos de todos los catalanes".

El vídeo se hizo bastante viral y ha sido rápidamente recordado por la afición grana, que ha expresado su malestar por esa llegada de Calderón a su equipo, finalmente frustrada, y ha asegurado que "nunca será parte de los nuestros".

La directiva del Nástic tomó nota de las quejas de los aficionados y acabó dando marcha atrás a la hora de contratar a Calderón Portillo. Así lo manifestaba el club en un comunicado: