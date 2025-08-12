El Real Madrid ha goleado al WSG Tirol (0-4) en Innsbruck (Austria), en su único partido amistoso de la pretemporada, en el que los de Xabi Alonso exhibieron su olfato goleador ante un rival claramente superado, con Kylian Mbappé —por partida doble—, Éder Militao y Rodrygo consiguiendo perforar la portería austriaca. En su primer test antes de iniciar el curso 2025/26 ante Osasuna, el equipo madridista, con Arda Güler a los mandos —el larguero frustró al turco en dos ocasiones—, solo necesitó 13 minutos para abrir brecha en el luminoso con los tantos de Militao y un Mbappé que participó en tres de los cuatro goles de la tarde. El internacional francés se encargó de aumentar la cuenta tras el descanso, y Rodrygo Goes, con su futuro en el aire, completó esta victoria convincente.

En el Tivoli Stadion de Innsbruck, Xabi Alonso apostó de inicio por los tres fichajes de este verano; además de Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, que ya debutaron en el Mundial de Clubes, también formó en el lateral izquierdo el gallego Álvaro Carreras, que volvió a enfundarse la camiseta blanca cinco años después de abandonar La Fábrica.

Éder Militao completó la línea defensiva justo por delante de Thibaut Courtois, mientras que Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Dani Ceballos llevaron el peso en el centro del campo. Arriba, Brahim Díaz acompañó a Kylian Mbappé y Vinícius, con Rodrygo esperando su oportunidad en el banquillo mientras continúan los rumores de su posible marcha al Manchester City.

Sin embargo, fue un defensa, Militao, el encargado de inaugurar el marcador y de corroborar el abrumador dominio madridista. En el minuto 10, tras una doble ocasión de Tchouaméni y Güler —que había estrenado el festival de oportunidades con un disparo al larguero— repelida por el portero local, Brahim colgó un balón al área y el brasileño remató de cabeza directo a la red.

🎯 Cae el primero en Innsbruck Militao conecta de cabeza el gran centro de Brahim para poner el 0-1 a los 10 minutos DIRECTO | @La1_tve Y @rtveplay: https://t.co/bC6LSJ7c2E#RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/EZSyb8bEnh — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

Apenas un par de minutos después, Güler puso un gran pase filtrado para dejar solo a Mbappé, que resolvió a la perfección frente a Adam Stejskal, el principal responsable de que el cuadro blanco no se marchase con un marcador más abultado al descanso.

⚡️ Conexión Güler-Mbappé El turco sacó la escuadra y el cartabón para filtrar un gran pase al nuevo 10 del Madrid, que puso el 0-2 con una gran maniobra DIRECTO | @La1_tve Y @rtveplay: https://t.co/bC6LSJ7c2E#RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/AcTD2NQ7t3 — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

El guardameta checo todavía apareció para desbaratar un peligroso centro-chut de Alexander-Arnold, justo después de que Brahim lo intentase con un remate que se marchó fuera. El dominio de los de Xabi Alonso era total, pero el luminoso continuó 0-2 antes del paso por vestuarios.

El equipo madridista regresó sin cambios al campo e inauguró la segunda parte con otro disparo de Güler que volvió a repeler el travesaño. El turco, uno de los activos durante el choque, gozó de otra ocasión solo un minutos más tarde, pero el balón se fue rozando el poste.

🫣 Güler se vuelve a encontrar con el larguero Se le resiste el gol al turco, que esta vez estrelló su disparo de falta directa contra la cruceta DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/TFKhTpbaEi #RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/jv7IJSBR7I — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

En el minuto 59, Tchouaméni encontró la carrera de Mbappé, y con un pase en profundidad le dejó solo para que este regatease al portero e hiciese el tercer tanto de la noche. Con el triunfo atado, Alonso dio minutos a Rodrygo, Carvajal, Rüdiger, Fran García, Lunin y Gonzalo, que rozó el gol nada más salir con un cabezazo que se marchó cerca del palo izquierdo.

2⃣ Doblete de Mbappé ⚽️ El francés ha vuelto con el colmillo afilado tras el Mundial de Clubes Gran pase de Tchouaméni a la espalda de la defensa DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/TFKhTpbaEi #RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/eBziRHvOy2 — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

En la siguiente jugada, Lunin se impuso en el mano a mano ante Anselm, y Mbappé, asistido de nuevo por Güler, respondió con un disparo que detuvo el portero local. Tanto el delantero francés como Gonzalo siguieron insistiendo buscando el cuarto, que finalmente llegó en las botas de Rodrygo tras una buena pared con Mbappé en el 81.

😱 La que ha desaprovechado el Tirol Tobias Anselm se plantó delante de Lunin, pero no supo resolver el mano a mano con un tiro muy centrado DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/TFKhTpbaEi #RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/B8SzcE5kQJ — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

Todavía hubo minutos para Raúl Asencio, Daniel Yáñez, Thiago Pitarch y Roberto Martín, pero el tiempo se fue consumiendo y la cuenta no aumentó. Ahora, el Real Madrid piensa ya en su debut en LaLiga EA Sports del próximo martes 19 de agosto ante Osasuna en el Santiago Bernabéu.

👏 Golazo de Rodrygo para el cuarto del Madrid El brasileño comenzó y finalizó la jugada tras una buena combinación con Mbappé Tirol 0 - 4 Real Madrid DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/TFKhTpbaEi#RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/cHhTVC6RGC — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025



Ficha técnica

WSG Tirol, 0: Stejskal; Huetz,, Boras, Lawrence (Sabitzer, m.48/Neuner, m.89), Schweighofer, Bockle (Bambara, m.48/Falkner, m.75); Muller (Naschberger, m.48), Votter (Jaunegg, m.48), Rieder (Geris, m.46); Wels (Taferner, m.46) y Hinterseer (Diarra, m.37/Anseim, m.64)

Real Madrid, 4: Courtois (Lunin, m.62); Alexander-Arnold (Carvajal, m.62), Militao (Rüdiger, m.62), Huijsen (Asencio, m.78), Carreras (Fran García, m.62); Tchouaméni (Alaba, m.62), Ceballos (Gonzalo, m.62), Güler (Roberto Martín, m.83); Brahim (Yáñez, m.78), Vinícius (Rodrygo, m.62) y Mbappé (Thiago, m.83).

Goles: 0-1, m.10: Militao. 0-2, m.13: Mbappé. 0-3, m.59: Mbappé. 0-4, m.82: Rodrygo.

Árbitro: M.Hameter (Austria). Mostró cartulina amarilla a Schweighofer (48) y Taferner (68) por los locales

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Tivoli Stadion de Innsbruck (Austria)