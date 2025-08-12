El español Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), ha desvelado este martes que la decisión de dejar fuera del equipo al meta italiano Gianluigi Donnarumma es suya "al cien por cien".

"Gigi es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier", ha dicho en rueda de prensa desde Údine, donde se enfrentará al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa.

"Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy cien por cien responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita", añadió Luis Enrique sobre un Donnarumma que parece tener su futuro en el Manchester City.

En caso de confirmarse la llegada del italiano al conjunto del Etihad Stadium, se le abriría la puerta de salida del City al brasileño Ederson, que es objeto de deseo por parte del Galatasaray turco.