Morata atiza al Galatasaray en su despedida: "No mantuvieron ni la palabra ni el respeto"

Álvaro Morata ha conseguido al fin su objetivo de desvincularse del Galatasaray y regresar a Italia para fichar por el Como 1907, el equipo que dirige el español Cesc Fábregas. Pese al acuerdo entre el Como y el AC Milan —propietario de los derechos del delantero internacional español—, el Galatasaray bloqueó la salida del futbolista al estar cedido hasta enero de 2026, exigiendo una compensación millonaria para dejarlo salir antes de tiempo.

La postura del club turco llevó al delantero a declararse en rebeldía y ausentarse de los entrenamientos. Una vez que ha logrado salir del Galatasaray, Morata no se ha mordido la lengua y ha atizado duramente al club turco, al que acusa de una mala gestión y de incumplimientos contractuales. "No se cumplieron compromisos ni se respetaron valores fundamentales", denuncia el madrileño, que cumplirá 33 años el próximo 23 de octubre, en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Por su interés, reproducimos el mensaje íntegro escrito por Morata en su Instagram:

Quiero agradecerles sinceramente el cariño, la calidez y el apoyo que me han demostrado. Me hicieron sentir bienvenido desde el primer día, y su apoyo ha sido uno de los más extraordinarios que he recibido en mi carrera. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de mi experiencia en el club. Hubo momentos en los que no se cumplió la palabra dada ni se mantuvo el respeto por los valores fundamentales. Hasta el final, no cumplieron con los compromisos adquiridos, hasta el punto de que no me quedó otra opción que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado con mi trabajo (la cifra publicada no es exacta). Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer ni compensar lo ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de equidad y profesionalismo en los que creo. Sé que estos asuntos a menudo no se abordan abiertamente, pero creo que es correcto dar a la afición una explicación de lo que realmente ha sucedido. Vosotros y la ciudad de Estambul siempre estaréis en mi corazón, así que os deseo lo mejor, hoy y en el futuro. Un agradecimiento especial también para el entrenador y su fantástico equipo. Estoy seguro de que seguirán escribiendo la historia del Galatasaray. Mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros por los momentos compartidos y a todas las personas que trabajan en las instalaciones de entrenamiento. Con cariño, Álvaro.

El Galatasaray pedía ocho millones por liberarlo: seis millones por la cesión restante y dos millones en concepto de salario. El vicepresidente de la entidad otomana, Abdullak Kavukçu, llegó a afirmar que "el fichaje lo decidiremos nosotros" y que el contrato estaba "bajo nuestro control".

Cabe recordar, asimismo, que Morata ha jugado un total de 16 partidos con el Galatasaray en seis meses, marcando siete goles y dando tres asistencias.

El Como, por su parte, se ha mostrado muy activo en esta ventana del mercado de fichajes con diez refuerzos y más de 100 millones invertidos (Jesús Rodríguez, Jacobo Ramón, Álex Valle, Máximo Perrone, Nicolas Kühn...). Pero la guinda al pastel es Álvaro Morata, el nueve de referencia que buscaba el club lombardo, la pieza clave para un proyecto ambicioso que aspira a brillar en una Serie A italiana tan exigente como imprevisible.