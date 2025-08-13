Las cinco grandes ligas europeas están a punto de comenzar su temporada, aunque quedan dos semanas para el cierre del mercado. A mediados de agosto el claro dominador este 2025 es la Premier League con 2.370 millones gastados. El Liverpool es el equipo que está por encima de cualquiera con un gasto de 308 millones. Por el momento, Florián Wirtz ha sido el futbolista más caro de este verano, 125 millones de euros.

El resto de ligas europeas no se acercan a esta inversión… Para hacerse una idea, LaLiga española por el momento ha gastado 514 millones, la Serie A italiana 739 millones y la Bundesliga alemana 596 millones. Por último está la Ligue 1 de Francia, cuya inversión alcanza los €338,61 millones, destacando la habitual actividad del PSG como motor principal del mercado galo.

Y, entre todos los clubes, sobresale el Liverpool como mayor gastador este mercado de fichajes: 308,7 millones de euros en los fichajes de Florián Wirtz (125), Hugo Etikite (95), Milos Kerlez (46,9), Jeremie Frimpong (40) y Armin Pecsi (1,8). Pero no solo ha gastado sino que ambién ha vendido por 183 millones, 70 de ellos con el traspaso del Luis Díaz al Bayern Múnich como recaudación más potente. Y, quizá el detalle más curioso de la Premier en este mercado es que la tendencia de los intercambios internos dentro de la propia Premier League está en aumento. Este verano, el 21% de los jugadores fichados procedían de otros equipos de la misma liga, lo que demuestra que el valor de los bienes nacionales es muy apreciado.

¿Cuáles son los equipos de la Premier que más han gastado? En toda Europa los que más han gastado, como decimos, han sido los ingleses… Además del Liverpool, el Chelsea (287), el Manchester United (229), el Arsenal (224) y el Manchester City (176,9) son los equipos más gastones de Europa. Tanto que entre los cinco suman 1.224 millones de euros en refuerzos, más que cualquier otra liga en total.

El sexto equipo es uno español, el Atlético de Madrid, que se ha gastado 172 millones este verano. Siete han sido los fichajes que han costado ese dinero: Marc Pubill, Matteo Ruggeri, David Hancko, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada, Giacomo Raspadori y además, Juan Musso. Por su parte, el Real Madrid ha gastado 167,5 millones de euros en tan solo cuatro jugadores: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono.

Pero este verano no todos los clubes han decidido gastar y no ingresar… De hecho, en el otro lado de la balanza, el Bayer Leverkusen es el equipo que más dinero ha obtenido por sus ventas: los 204 millones de euros percibidos por los traspasos de Wirtz (125) y Jeremie Frimpong (40) al Liverpool, Odilon Kossounou (20) al Atalanta, Granit Xhaka (15) al Sunderland y Gustavo Puerta (4) al Hull City.

Jugadores más caros del verano 2025

Por el momento ya hay un hombre que es el traspaso récord del verano, y no es otro que Florián Wirtz, que ha pasado del Bayer Leverkusen al Liverpool por 125 millones de euros. De hecho, es el sexto fichaje más alto de la historia a nivel europeo, pero el mayor de todos los tiempos en la competición inglesa. Pero el Liverpool no se ha quedado lejos y el segundo gasto más alto por un jugador también es suyo, en este caso es Hugo Ekitike que ha costado 95 millones de euros. Si uno mira los números verá que en sus dos incorporaciones principales ha pagado más que cada uno del resto de los clubes europeos menos el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal.

En total, este verano 2025, la Premier League ha comprado 236 jugadores y ha vendido 164, muchos de ellos traspasados dentro de la propia Premier. Por otro lado, la Serie A ha sido la liga con más fichajes con 540 y un total de casi 685 millones de euros, aunque también ha ingresado algo más de 630 millones. Por su parte, los números de España están muy lejos con un total de 194 nuevos futbolistas con 440 millones de gastos, mientras que han salido 195 jugadores con unas ventas por valor de 388 millones de euros.

Fichajes en LaLiga más destacados

Con la necesidad de reforzarse para arrebatar el título al Barcelona, el Real Madrid y el Atlético han sido los clubes LaLiga que más han sacado la billetera para agitar el mercado. Con unos gastos conjuntos de 339,5 millones de euros, han reforzado sus plantillas con jugadores como Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono, Dávid Hancko, Johnny Cardoso o Álex Baena.

Como se ha comentado en párrafos anteriores, el Real Madrid, de momento, ha gastado 167,5 millones de euros. Hay que destacar que, por el momento, el club blanco no ha tenido ingresos en el concepto de traspasos, salvo los 2 millones que ha obtenido por la marcha de Álvaro Rodríguez al Elche. Uno de los nuevos jugadores blancos es Álvaro Carreras, que vuelve al club blanco tras su paso por la cantera a cambio de los 50 millones de euros que ha recibido el Benfica. Por casi 63, Huijsen será una pieza clave en el centro de la defensa. Y luego está el que quizá es el fichaje blanco más sonado este año, Trent Alexander-Arnold por tan solo 10 millones de euros que hicieron que finalizara antes su contrato con el Liverpool. Y para completar la suma de los 167,5 millones de euros, Franco Mastantuono, procedente de River Plate.

Por su parte, el Atlético de Madrid también ha sacado la chequera en esta ventana de fichajes. Aunque ha renovado a veteranos como Koke Resurrección y Antoine Griezmann, hay muchas caras nuevas: Álex Baena (Villarreal), Dávid Hancko (Feyenoord), Johnny Cardoso (Betis), Thiago Almada (Botafogo), Matteo Ruggeri (Atalanta), Marc Pubill (Almería) y Giacomo Raspadori (Nápoles). Entre todos, más la compra del portero Juan Musso, cedido la pasada temporada por el Atalanta, suman 172 millones de euros.

Y será el Barcelona el club que defenderá el primer puesto que firmó el curso pasado. El equipo de Hansi Flick ha fallado en sus intentos por contratar a jugadores como Nico Williams o Luis Díaz. Los problemas con el Fair Play Finaciero y el límite salarial impuesto por LaLiga condicionan las opciones del club azulgrana a la hora de ir al mercado. En el otro extremo está la Real Sociedad, que es el club que más ha ganado este verano. Ha ingresado 70 millones por una sola venta, la de Martín Zubimendi al Arsenal, y otros 500.000 por la salida de Jon Ander Olasagasti al Levante. De momento, ha fichado a nadie a Gonçalo Guedes y a Duje Caleta-Car.

La Real no es el único y el Villarreal es también uno de los que más ha vendido. Baena, Thierno Barry (Everton) y Andrés Ferrari (Saint-Truiden) han dejado 74,50 millones de euros en el club castellonense. Por contra, su fichaje de mayor calado ha sido el de Alberto Moleiro por 16 millones procedente de Las Palmas seguido de Tajon Buchanan, del Inter por 9 millones.