El visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al partido de Miami, que sería el Villarreal-Barça de la jornada 17, no ha sentado bien en los clubes españoles. Por desinformación según dicen. El primero en pronunciarse fue el Real Madrid, luego el Athletic Club a través de su capitán Unai Simón y ahora… el presidente del Getafe ha criticado a LaLiga.

Ángel Torres se ha mostrado muy crítico con la posibilidad de que el encuentro se juegue fuera de nuestras fronteras, además de denunciar la gestión económica de LaLiga. Según el presidente del Getafe, se trata de una decisión que deja en evidencia al fútbol español: "hace dos o tres días pensé que era una broma, porque conmigo por lo menos no se ha consultado y esos son temas delicados", aseguró en Radio MARCA.

Recordemos que la celebración del partido entre el Villarreal y el Barça en Miami está a punto de hacerse realidad, únicamente falta el visto bueno de la UEFA y la FIFA. Así lo comunicó el lunes la RFEF, cumpliendo con el deseo que lleva persiguiendo Javier Tebas durante la última década. Esto hace que, según Ángel Torres, LaLiga no pueda presumir de ser la mejor competición del mundo y después buscar escenarios externos para generar espectáculo: "si decimos que somos la mejor liga, no tengo que ir a jugar a ningún sitio, tendrán que venir aquí los que quieran aprender", sentenció.

La gestión económica de LaLiga en entredicho

Pero, en los micrófonos de Radio MARCA, el presidente del Getafe no se ha limitado a criticar el partido en Miami sino que también ha denunciado la desigual situación que viven la mayoría de clubes con el control económico impuesto por LaLiga. Tanto es así que él mismo ha tenido que vender jugadores para poder inscribir a otros… "He vendido a uno de los mejores centrales de La Liga por tres perras gordas para poder tener 16 o 17 jugadores inscritos", apuntó refiriéndose a la venta de Omar Alderete al Sunderland.

Y, como es de los presidentes que no se muerde la lengua también se quejó de que los grandes clubes disfruten de facilidades mientras el resto se ve obligado a desprenderse de piezas fundamentales: "aquí hay dos ligas: una la que tienen los cinco primeros y otra para los demás, que nos limitamos a tirar de cantera", señaló.

El daño a la imagen de LaLiga

Torres también criticó que la situación actual, con decenas de futbolistas sin inscribir en vísperas del inicio de la competición, genera un enorme daño a la imagen internacional. "Decimos que somos la mejor liga del mundo y luego no podemos inscribir a nuestros jugadores; somos el hazmerreír de Europa", advirtió. En su opinión, la falta de comunicación y el retraso en los procesos administrativos solo consiguen aumentar la incertidumbre entre aficiones y jugadores.

Y no se quedó ahí sino que también manda un mensaje claro a Tebas y al resto de instituciones a la par que muestra su indignación ante la complicidad entre ellas: "lo mínimo habría sido explicar las cosas y someterlas a debate entre los 20 equipos", reclamó Torres, convencido de que se trata de un movimiento pensado para beneficiar a unos pocos.

Pese a todo, el presidente del Getafe adelantó que expondrá su queja en la próxima asamblea de clubes, donde pedirá explicaciones formales. Mientras tanto, aseguró que seguirá intentando reforzar a su plantilla dentro de las limitaciones económicas: "Si puedo tener a los 22 o 23 de plantilla los tendré, y si no, tiraremos con lo que tenemos".